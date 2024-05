Teatro, concertos, baile e música tradicional centran a oferta cultural de maio en Silleda

A programación cultural de Silleda volve ofrecer en maio actividades para todos os públicos tanto no ámbito musical como na arte, na literatura, no teatro ou no baile tradicional.

Así, o calendario arranca hoxe coa cuarta Festa da Carne de Vacún á Brasa en Moalde, a partir das 14.00 horas, no campo da festa. A cita está organizada pola asociación de veciños Vagalume. O domingo 5, no auditorio da Semana Verde, ás 17.00 horas, comeza o espectáculo interactivo La vaca Lola y sus amigos, ideal para toda a familia. Xa na vindeira semana, o sábado 11 está programada a ruta ecuestre de Laro, que organiza Cabaleiros de Regadío. Ese mesmo día a asociación cultural Xirandola celebra o seu Festival Infantil de Baile e Música Tradicional. Será no auditorio Manuel Dopazo a partir das 18.30 horas e terá como invitado ao grupo madrileño Raíces. O domingo 12, sae da praza Siñor Afranio ás 10.00 horas a camiñata Flores e letras, da man da asociación SIC Iniciativas Culturais.

Pepa a Loba con Cogami

O luns 13 volve á comarca dezá a mostra de artes plásticas Dezarte, que terá lugar no centro cultural Vista Alegre, na Bandeira. Esta entidade celebra a súa Semana Cultural ata o xoves 16, con actividades como a estrea literaria de Juan Liñares (o martes 14) e a presentación de Os Balbinos visitan Silleda, de Xoán Carlos García Porral con ilustracións de Gabriel Iglesias Sanmartín. Será o día 16. Tamén na primera metade do mes de maio, o martes 14 A Cova das Letras vai representar no auditorio Manuel Dopazo Procúrase Pepa a Loba, unha actividade que coordina o CDR Cogami de Medelo.

O 17 de maio, festivo por ser o Día das Letras Galegas, o Concello celebra a xornada coa entrega de premios (ás 13.00 horas) do concurso de vídeos Presume de lingua. Pola tarde, o mosteiro de Carboeiro será o escenario do concerto Voces de Carboeiro, que organiza o Coro Vales Mahía e que contará con varias formacións convidadas.

O luns 20 está programado na biblioteca municipal un acto centrado en Luisa Villalta, a escritora á que este ano se lle rende homenaxe polo Día das Letras Galegas. O programa Ler conta moito propón a narración oral Luisa Villalta e o violino, destinada á cativada. Ao longo dos próximos días o Concello dará a coñecer outras actividades relacionadas con esta escritora falecida hai 20 anos.

María Berasarte cantará coa Coral Trasdeza

A música coral ten unha segunda cita en Trasdeza: será o 25, con motivo de Tardes de primavera, da man da Coral Polifónica Trasdeza. A artista convidada será María Berasarte, con raíces no municipio. Ese mesmo día a parroquia de Parada celebra a súa tradicional Ruada, a partir das 18.00 horas. Esta festa popular percorre todos os lavadoiros da feligresía con música, cantos e baile. A asociación de veciños é a creadora desta iniciativa.

Xa na recta final do mes, o domingo 26 o auditorio da Bandeira acolle a representación da peza teatral Smoke on the water, da compañía Ibuprofeno Teatro. É unha traxicomedia musical na que ten moita importancia o rock and roll, recibiu o premio Varela Buxán en 2013 e que está protagonizada por Josito Porto, Belén Constenla, Adrián Ríos, María Costas e Mon Orencio. A función comeza ás 19.30 horas e as entradas custan 10 euros; poñeranse á venta nos vindeiros días. A concelleira de Cultura, Mónica González Conde, convida a toda a veciñanza a participar nestas actividades e apunta que haberá tamén propostas de carácter deportivo. Quere, ademais, agradecer o traballo dos colectivos e asociacións cos que o executivo local colabora para a posta en marcha de todas estas propostas.