Ruta BTT y Raid Hípico en A Estrada para competir por el salmón más allá del río

El próximo fin de semana A Estrada se convertirá en la capital del deporte con la celebración de la XXVI Ruta BTT do Salmón el viernes 17 y del XIII Raid Hípico Festa do Salmón el sábado 18.

En el primer caso, la vigésimo sexta Ruta BTT do Salmón, organizada por Bikestrada, cabe destacar que estaba pensada originalmente para el día 18, pero al coincidir con el Raid se decidió moverla a un día antes. La distancia será de 40 kilómetros con un desnivel de aproximadamente 750 metros. Si bien el período de inscripción todavía está abierto ya se rondan los 500 y el objetivo es alcanzar el tope, que son 600 participantes. El recorrido este año contará con dos modificaciones respecto a ediciones pasadas, obligadas por Patrimonio. Así, se sale de la Praza da Feira, se baja por Os Chapurros, se recorre el entorno de la playa fluvial de Liñares cruzando el puente medieval, de ahí se va hacia Moreira y de ahí a Barbude. Aquí se bordea el castro hasta llegar al campo de la fiesta de Paradela y se continúa por las carballeiras de A Pina de Abaixo hasta llegar a la Aldea Grande de Paradela y es en este punto en el que se produce el primer cambio, ya que Patrimonio Natural no permite utilizar la zona de servidumbre del río. La segunda modificación llega de nuevo en el coto de Santeles, ya que no se permite hacer la travesía por la rivera del río y habrá que subir. La recta final del tramo será desde Cora, pasando por Toedo hasta llegar a Figueiroa por la Ponte dos Arrieiros, y de ahí de vuelta hacia A Cañoteira, donde estará la zona de meta.

Asimismo, se continúa con la iniciativa del sorteo de una bicicleta entre los participantes, estrenada el año pasado. De hecho, gracias a la colaboración de administraciones públicas y el patrocinador Maque Cycling, el biciclo de este año será de mejor calidad que el de el anterior. Por último, mencionar que esta cita es asequible para todos los amantes del ciclismo y no es necesario estar federado para participar. El plazo de inscripción está abierto hasta el día 15 y la tasa es de 16 euros.

En otro orden, la décimo tercera edición del Raid Hípico Festa do Salmón de Socade, orientado a las categorías CEA 0, CEA P-60 y CEA P-40 si requiere que tanto jinete como corcel estén federados. Se trata de una carrera de resistencia, no de velocidad. Es, por lo tanto, una competición en la que el ganador es el caballo en mejor forma, que recupera antes las 58 pulsaciones y demuestra buen estado en los tres controles veterinarios a los que se les somete antes de cada etapa. En total serán tres carreras de cuarenta, sesenta y ochenta kilómetros cada una. El período de inscripción está abierto hasta el martes 14 de mayo pero se espera rondar el medio centenar de participantes. La ruta se desarrolla en el entorno de la playa fluvial del río Liñares, con paso por Moreira, Berres, Callobre, Paradela, Ribeira y Trasmonte, siempre intentando evitar el asfalto lo máximo posible.