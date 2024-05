Yolanda Díaz eleva el tono y acusa a Sánchez de "falta de lealtad" por no informarles sobre el envío de armas a Ucrania e "impedir" su debate

Yolanda Díaz endurece el tono contra el PSOE y le acusa directamente de "falta de lealtad hacia su socio de Gobierno". La líder de Sumar ha cargado contra Pedro Sánchez por ocultarles el destino de la partida de 1.129 millones de euros que se aprobó el 16 de abril en el Consejo de Ministros. El destino final es el compromiso de envío de armas a Ucrania que firmó Sánchez este lunes con el presidente ucraniano, Volódimir Zelenski. Un destino que desconocían los ministros de Sumar, según ha denunciado la vicepresidenta segunda del Gobierno, que ha asegurado que pidieron en varias ocasiones información sobre el destino del incremento del gasto militar, sin que esta información le fuese facilitada.

"En dos ocasiones en el Consejo de Ministros pedimos información sobre el alcance de más de 1.000 millones que ayer supimos, por un medio de comunicación, que se destinaban a armas para Ucrania. Esto es muy grave", ha asegurado la dirigente en una entrevista en La Hora de la 1, donde no ha ocultado su malestar por lo sucedido, en un tono poco habitual en Díaz. La dirigente ha insistido en que elevaron dos escritos al PSOE "para saber de qué demonios estábamos hablando, y no se nos contestó hasta que ayer se publicó en un medio", ha zanjado Yolanda Díaz, que no ha dudado en criticar abiertamente al socio mayoritario de coalición, asegurando que la decisión sobre el envío de armas se ha tomado "en solitario" dentro del Gobierno de coalición.

"Es muy grave por una falta de lealtad hacia el socio de Gobierno pero es más grave por la falta de lealtad con los españoles", ha continuado la vicepresidenta segunda, que ha insistido en la petición lanzada este lunes por Sumar, que este lunes exigió al PSOE un debate en el Congreso de los Diputados para explicar el detalle de las armas que se van a enviar y exponer la estrategia de Defensa.

"El PSOE está impidiendo el debate"

Después de que Sánchez rechazara la posibilidad del debate público asegurando que el compromiso con Ucrania era un "memorándum, y no un tratado internacional", por lo que no tenía que aprobarse en Las Cortes, Díaz ha acusado al PSOE de "impedir" ese debate. "La política de defensa es muy importante y la ciudadanía tiene derecho a que haya un debate público", ha comenzado.

"El PSOE en solitario está negando la posibilidad de que haya un debate en el Congreso de los Diputados para saber el alcance de lo que se va hacer, que yo lo desconozco", ha admitido, antes de insistir en sus críticas hacia el socio mayoritario de coalición: "Tenemos derecho a decidir lo que se va a hacer, y esto es lo que está impidiendo el PSOE en solitario, como ha hecho otras cosas como el Sáhara". "Se está impidiendo un debate transparente y democrático"; ha repetido la dirigente, que también ha insistido hasta en tres ocasiones en que "es una falta de lealtad con el socio de Gobierno".