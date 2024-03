Maril censura los recortes de Silleda en las ayudas a colectivos y obras

El portavoz del PP de Silleda, Ignacio Maril, desaprueba el anuncio del gobierno local de aplicar recortes en inversiones y en eventos culturales y deportivos después de que la oposición tumbase la solicitud de un crédito puente de 437.099 euros para cofinanciar las obras de la plaza de A Bandeira y los Camiños Escolares Seguros.

Maril le pide al PSOE “que no aplique ese tijeretazo, ya que la solución fácil para corregir la huida hacia adelante de su gobierno con el dinero público es cargarle las consecuencias a los silledenses”. Critica que el ejecutivo también paralice o posponga las inversiones para renovar el viario de Área 33 o para el parque infantil de Laro, dos obras “que tienen como principal partida presupuestaria sendas subvenciones de la Xunta y que acaban de pedirse hace unos días, cuando la regidora sabía que no tenía dinero suficiente para llevarlas a cabo, y que de momento no están resueltas ni concedidas”, explican desde las filas populares.