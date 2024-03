El PP culpa al gobierno de no haber cobrado la ayuda de la calle Progreso por su retraso

El portavoz municipal del PP de Silleda, Ignacio Maril, responsabiliza en exclusiva al gobierno local de no haber cobrado la ayuda del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) para la obra de la calle Progreso “por sus constantes retrasos, paralizaciones y defiencias”. La actuación “todavía no tiene el visto bueno de este organismo dependiente del Gobierno de España, por lo que, lógicamente, no puede abonar su aportación”, dice.

El concejal popular recuerda que la obra en esta céntrica arteria fue objeto de muchos aplazamientos y atrancos. “Está rodeada de causas extrañas, ya que el gobierno socialista en ningún caso concedió una prórroga formal ni se abrió a imponer penalizaciones a la empresa adjudicataria”, aduce. Y señala que el IDAE ha remitido varios requerimientos sobre su finalización y el último informe remitido por el director de obra, con fecha del pasado 8 de marzo, “pone en cuestión la naturaleza de unos retrasos que no estaban justificados”.

Por lo tanto, Maril cree que la alcaldesa, Paula Fernández Pena, “tergiversa por completo” la necesidad de solicitar un crédito de 437.099 euros. Aunque la gestión desde el IDAE “es un desastre”, con impagos eternos como los que sufren Lalín o A Estrada, considera que “no es el caso de Silleda, que, a diferencia de estos dos concellos, no tiene aún justificada y certificada ante este organismo la obra subvencionada por su exclusiva responsabilidad y negligencia”.

El hecho de que el ejecutivo pretenda recurrir a un crédito para disponer de fondos para aportar la parte municipal de obras en A Bandeira y los caminos escolares seguros “deja bien a las claras cuál es la situación de las arcas municipales”. Por eso, el PP anuncia que, en contra en el pleno de hoy, votará en contra de esta petición, ya que “supone una carga exagerada para la tesorería”.