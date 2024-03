Crespo afirma que su voto en el Senado supone “un sí a Galicia y un sí a España”

El gobierno de Lalín califica de “desesperación máxima” del PSOE sus declaraciones relativas al voto popular en el Senado en relación a la Estabilidad Presupuestaria y le pide a su secretaria general y portavoz municipal, Alba Forno, que “no intente engañar a los lalinenses” y que explique “a donde iban a parar esos 1,5 millones de euros que dice que se pierden en Lalín con ese voto contrario”. Y que explique·cuáles eran esas inversiones o servicios que se iban a realizar y que ahora no se hacen”. O del contrario, dice, que “pida disculpas a los lalinense por engañarlos”.

Alega que los senadores del PP “votaron en contra y lo volverían a repetir un ciento de veces y con ellos Crespo porque el no a la estabilidad presupuestaria es un no al gobierno de Pedro Sánchez, al gobierno de los chantajes de los independentistas,. a los montones de dinero a Cataluña que única justificación de que apoyen a Sánchez”.

Y concluye que el no del voto del pasado miércoles “es un sí a Galicia y un sí a España”. “No puedo votar se pretendan elaborar un presupuesto para castigar a Galicia en favor de los intereses de Sánchez con Cataluña”. Este no con el voto “es un sí a igualdad y a que todos los españoles seamos iguales y no dependamos si Pedro Sánchez necesita o no los votos de nuestra comunidad”, aduce.