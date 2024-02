Frigodeza proyecta ampliar el ERTE a 11 meses, del 2 de febrero al 31 de diciembre

Frigodeza tiene la intención de cambiar las fechas de inicio y final del ERTE, siendo el comienzo el 2 de febrero y el final el 31 de diciembre. Eso es lo que le comunicó ayer una letrada que representa a la firma dezana a los miembros de CC OO y CIG pertenecientes al comité de empresa en una reunión mantenida en la sede de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), en Lalín. Belén Rabelo, de CC OO, manifestaba al término de la misma que “la autoridad laboral no aprueba el expediente de regulación temporal desde el 8 de enero” para justificar las nuevas fechas. Rabelo también señala que “los trabajadores tenemos un permiso retribuido y no se lo aprueban de esa manera. Con lo cual, tienen que hacerlo desde el día 2 de febrero, que fue cuando ellos nos avisaron que empezaban con el ERTE. En este sentido, añade que “en un principio nos habían dicho que la duración sería de tres meses y ahora ya nos vamos a 11 meses. Un ERTE que, además, en un principio afectaba a algunos trabajadores en el total de la jornada y a 15 empleados en un cincuenta por ciento. Ahora quieren hacerlo el cien por cien de toda la jornada en lo que es una suspensión de contrato total a todos los trabajadores porque la empresa está cerrada y sin actividad”.

Una vez conocida la postura de la gerencia del matadero de Botos al respecto, por parte de Comisiones Obreras se le recordó que “la extinción del ERTE ya finalizó sin acuerdo y con decisión de la empresa de presentarlo y que no se puede reabrir. Y si quieren modificar cuestiones como la afectación de los trabajadores al cien por cien y el cambio del ERTE, se debe negociar un nuevo ERTE. Y que lo que pretenden hacer no se puede llevar a cabo porque la empresa ha tomado la decisión de un cierre unilateral que a nuestro juicio es irreversible”. La sindicalista concluye indicando que “lo que le pide la autoridad laboral a Frigodeza es avisarnos, o ellos consideran que tienen que simplemente avisarnos para modificar esos dos aspectos para que la autoridad laboral lo pueda aprobar”.

Por su parte, los responsables de Frigodeza se limitaron en la tarde de ayer a comunicar que “la reunión de hoy (por ayer) se convocó porque desde Relacións Laborais de la Xunta de Galicia se instó a la empresa a presentar una corrección de errores en el acta final del ERTE, firmándose un acta complementaria también sin acuerdo” entre las partes.

Cabe recordar que los trabajadores del matadero que la compañía Frigodeza tiene en el polígono lalinense de Botos votaron mayoritariamente en contra de la propuesta del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) anunciada por la empresa el pasado 22 de enero. Fue durante una asamblea tras la que votaron 38 trabajadores de un plantel compuesto por 49, dando como resultado 33 contrarios al ERTE, tres a favor, un voto nulo y otro en blanco. Además, el 9 de febrero la dirección de la empresa anunciaba estar trabajando en un plan de viabilidad, mientras negociaban con acreedores la refinanciación del pasivo para “revertir las citadas tensiones de liquidez, que obligaron a reducir la operativa del matadero en los últimos meses”, tal y como rezaba su comunicado.

Dos excepciones en el expediente de regulación

La cita celebrada en la mañana de ayer en la sede que la patronal comarcal tiene en la capital dezana levantó suspicacias entre los miembros del comité de empresa. En concreto, la representante de CC OO destaca que “nos llamó bastante la atención que desde que la empresa está cerrada sin actividad laboral hay dos trabajadores, que son los directores de calidad y de producción, que no van al ERTE”. La sindicalista explica que “le preguntamos por ello a la abogada, que nos dijo que la empresa alega que la labor de ambos es necesaria incluso con la actividad de la empresa suspendida. Es algo que por supuesto no entendemos de ninguna de las maneras”.

Reunión con UGT, ausente en la cita en la AED

Una de las tres centrales sindicales del comité de empresa de Frigodeza, UGT, no participó en la reunión. Con tal motivo, el resto de sindicalistas consideran necesario que “que nos juntemos porque la UGT tampoco asistió. Simplemente mantuvimos la reunión y marchamos. Quedamos en hablarlo con los de la UGT para reunirnos y a ver si podemos hacer algo al respecto”, recuerda Belén Rabelo, que anunció la toma de medidas “que consideremos legalmente oportunas. De momento, en la empresa nos quedan debiendo todavía desde diciembre, que no hemos cobrado. Ellos alegan que no quieren juntar los tres meses porque claro ya se lo podemos reclamar de forma legal, pero seguimos a la espera de cobrar”.