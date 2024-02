Se hai un porco que conecte coa infancia, ese é o creado por Fernando Pereira para o cartel da LVI Feira do Cocido. Conta diso da a cativada de Educación Infantil e da Aula Específica do CEIP Xoaquín Loriga, de Prado, que gozou do seu arte abstracto e colorido que incita a expresarse de forma libre e espontánea, fomentando a creatividade. A rapazada elaborou o seu propio porco con material de refugallo no marco do seu proxecto A defensa das nosas especies: o noso mellor legado. En canto á parte culinaria, todo o alumnado poderá gozar, no comedor, dos sabores do cocido de Lalín.