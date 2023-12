Roteiros de Lalín continúa su andadura con el objetivo de seguir disfrutando de caminos tradicionales como canales de difusión de nuestro patrimonio natural y cultural. El club deportivo de esta entidad lalinense afronta su noveno año de trayectoria “manteniendo intactas las ilusiones y las energías”, aseguran sus responsables en un comunicado. En la asamblea de la agrupación lalinense celebrada el pasado sábado 16 de diciembre, la junta directiva hizo un balance muy positivo del año 2023, detalló el estado de cuentas y propuso un calendario de actividades para 2024. Los asistentes aprobaron los documentos presentados por unanimidad.

En primer lugar, del catálogo de Roteiros de Lalín en fechas por determinar el próximo año, están previstos las caminatas de Grobas y Neveiras de Fixó, Sobreiral do Arnego, Camiño do Corpiño, Fragas de Catasós, Muíños do Rego y Lamas, Moimenta y Lebozán. entre otras. También habrá una ruta por el Monte do Carrio en colaboración con la Comunidad de Montes de Bermés y otros lugares y posiblemente otra en colaboración con la Fundación Eira da Xoana. Roteiros de Lalín también quiere sumarse a las actividades relacionadas con las alvarizas y están previstas tres rutas centradas en ellas, que serán la Ruta das Alvarizas de Vilatuxe, la Ruta das Alvarizas de Zobra y Moa, y también un recorrido por el municipio de Forcarei.

Los itinerarios de gran recorrido elegidos para el próximo año 2024 serán el Camiño dos Faros, que se llevará a cabo en ocho etapas, y el Camiño a Santiago da Xeración Nós, que se espera completar en un tiempo de seis días. Respecto a este itinerario, Roteiros de Lalín espera poder contar con la colaboración y participación de los Concellos por los que pasa además de Lalín, especialmente Amoeiro, Maside, O Carballiño y O Irixo.

En cuanto a las salidas en Galicia, están previstas la Ruta do Corno Maldito en Os Ancares, la ruta Castro da Torre en O Courel y la ruta del Teixadal de Casaio en Carballeda de Valdeorras, una joya natural que aspira a ser Bosque del Año en 2024. En Galicia está previsto el Camiño Vadiniense entre Potes y Riaño, y un viaje a los Picos de Europa para llegar al Picu Urriellu.

Roteiros de Lalín continúa su trayectoria “con la fuerza de contar con una organización bien construida y cohesionada que permite ofrecer actividades de alta calidad para todas las personas, con itinerarios variados y adaptados a diferentes niveles de dificultad”, recuerdan sus responsables. El grupo cuenta actualmente con alrededor de 200 personas asociadas y 57 deportistas federados que esperan poder incrementar en 2024.

Cabe recordar que Roteiros de Lalín arrancó en 2015 como un proyecto para difundir el patrimonio natural y artístico del municipio mediante voluntarios que realizaron una reconocida labor. Durante este tiempo diseñaron cerca de una treintena de trazados y en sus múltiples actividades tomaron parte millares de personas.

Ahora, su continuidad corre peligro por la negativa del Concello a renovar el convenio de colaboración previsto para este año, tras funcionar en 2021 y 2022. La entidad que tiene a José Luis Rodríguez Jácome como uno de sus principales valedores desde sus inicios apunta directamente a la edil de Cultura de Lalín, Begoña Blanco, quien asegura respondió con un “no hay dinero” a su pregunta sobre el estado del convenio para este 2023 que llega a su fin.