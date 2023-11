A Feira Internacional de Galicia Abanca partiicipa desde este xoves e ata mañá domingo na 24ª Feira Internacional de Turismo Gastronómico, Xantar, no recinto Expourense- No seu stand, a entidade trasdezá dará a coñecer as próximas edicións do seu salón alimentario Salimat Abanca, así como a cita turística Turexpo Galicia, enmarcados na emblemática feira multisectorial Abanca Semana Verde de Galicia, que tamén se está publicitando nesta cita ourensá. A participación da Feira Internacional de Galicia (FIGA) en Xantar responde a un convenio de colaboración iniciado xa en 2017 e ratificado o ano pasado.