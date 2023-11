Cuatro entidades de Deza y Tabeirós-Terra de Montes recibirán cerca de 13.000 euros en el marco de las ayudas convocadas por la Diputación de Pontevedra para actividades turísticas durante este año. Las aportaciones, aprobadas en la última junta de gobierno, tienen por objetivo colaborar en la promoción del destino Rías Baixas y estimular la competitividad, la calidad, la accesibilidad y la sostenibilidad del sector.

Una de las beneficiarias es la Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo (A Estrada), que pudo poner en marcha una exposición sobre arte en su fiesta. En Lalín obtienen fondos la Asociación Amigos do Museo da Casa do Patrón y la Asociación Etnográfica de Codeseda para la XXIV Malla Tradicional de Doade y Unha aldea no Nadal, respectivamente. En Silleda, logra fondos la Festa da Empanada de A Bandeira.

La Diputación ha aprobado este año ayudas a cuarenta entidades por valor de 100.000 euros, en el marco del “nuevo impulso” del gobierno provincial que preside Luis López para fortalecer el sector turístico.