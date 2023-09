Las nuevas tarifas para las atracciones de As Dores reducen su precio hasta un 52%

Los feriantes pusieron el grito en el cielo la semana pasada cuando se percataron de que las tarifas municipales por montar sus atracciones en las fiestas de Lalín se habían disparado hasta, en casos, un 300%. El cálculo no es ni mucho menos inexacto, aunque una parte del incremento de precios –así lo justificó el grupo de gobierno– se debe a gastos extraordinarios que la administración local asume este año como la contratación de una empresa de seguridad y los consumos de electricidad.

El sector, representado por la Unión de Industriales Feriantes de España (UIFE), amenazó al Concello con dejar As Dores sin atracciones y días después esta advertencia se cumplió: el plazo para presentar solicitudes para ocupar espacios públicos expiró el pasado día 8 sin ninguna solicitud. El ejecutivo, a través de su concejal de Festas, José Cuñarro, reaccionó con la elaboración de un pliego express que introducía importantes rebajas en los precios para los feriantes, pero a tenor de la respuesta pública lanzada anteayer por el presidente de la UIFE, Ángel Gutiérrez, fue un no rotundo a las nuevas tarifas por considerarlas todavía demasiado abusivas. Los feriantes son conscientes de que unas fiestas sin atracciones elevarían la crítica social contra el gobierno, mientras que los representantes públicos de los vecinos no están por la labor de asumir todas las exigencias de los empresarios del ocio.

A una semana para el arranque de los festejos, el Concello preparó unas tarifas mucho más asequibles, que en casos implican una rebaja del 52% respecto a los precios del pliego anterior. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. Una atracción de azar que ocupa 25 metros cuadrados debía abonar antes 471,96 euros y ahora por el mismo espacio la cuantía cae hasta los 299. Los carruseles y las atracciones de habilidad –la ordenanza introduce otras variables– son los más numerosos quizá entre los puestos que se instalan en la urbanización de O Regueiriño. Ahora tomaremos como referencia lo que debía desembolsar un carrusel que precisase 50 metros cuadrados de terreno público y como queda ahora la tasa: de 807,98 euros pasa a 458. Si nos vamos a atracciones más grandes, por ejemplo una que ocupe 100 metros cuadrados, el precio rondaba los 1.625 euros por los cinco días de celebraciones y ahora son algo menos de 1.000. La parcela de mayor tamaño para carruseles, de 230 metros, pagaría ahora 1.991 euros frente a 3.716. En las atracciones de habilidad, a tenor de la comparativa entre un modelo y otro, es quizá donde menos diferencia de precios exista, pero en todo caso oscila entre un 5 y un 35 por ciento menos. También es más asequible el montaje para los puestos de degustación. En total se mantiene en 58 las atracciones de todo tipo.

El pliego que no consta haya sido modificado es el relativo a os puesto de venta de artesanía o regalos que se disponen en la calle Molinera y Ramón Aller, que pagarían 74,33 euros por un stand de seis metros cuadrados.

Plazo express: las ofertas deben remitirse hoy

Si O Regueiriño se llena de atracciones, barracas y puestos durante los cinco días de fiestas patronales debería conocerse ya hoy. Mediante decreto de la Alcaldía se publicó una nueva resolución que permite a los feriantes entrar en la puja por los espacios públicos hasta las 15.00 horas de hoy, que según figura en la documentación, será cuando expire el plazo de registro de ofertas. Estamos ante una tramitación express, aunque esto no quiere decir que los feriantes conociesen solo 24 horas antes los detalles de los nuevos precios, sino que ya eran conocedores de los mismos al menos cuando, el miércoles, José Cuñarro se reunió con dos de sus representantes. El decreto establece, por un lado, declarar desierto el proceso de concesión de permisos que expiraba la semana pasada, y paralelamente la apertura de otro extraordinario que finaliza hoy a las 15.00 horas. Pero además, se advierte a los interesados que deberán pagar el importe correspondiente a la tasa ofertada y en caso de no resultar adjudicatario del espacio en el sistema de subasta a sobre cerrado, el interesado deberá presentar la pertinente solicitud de devolución de ingresos indebidos.