La corporación de Dozón celebra este lunes, 3 de julio, a las 13.00 horas, el pleno de organización. Ayer el alcalde, Adolfo Campos, ya avanzó cómo será el nuevo ejecutivo para estos cuatro años. Estuvo acompañado por los concejales José Manuel López Blanco, Sonia Rodríguez Marañís y César Rodríguez Pérez, que, a diferencia de los dos anteriores, se estrena en política local. López Blanco será el segundo teniente de alcalde y llevará las áreas de Sanidade y Servizos Sociais, mientras que Rodríguez Marañís será la concejala de Educación, Cultura e Igualdade. Será también la representante del Concello en el Consello Escolar del CEIP Pío Cabanillas. César Pérez Rodríguez se encargará de Medio Rural, Agricultura e Gandería.

Tanto José Manuel López como César Pérez formarán parte de la junta de gobierno, un organismo que no es obligatorio en concellos del rango de Dozón pero que ya existió en el anterior mandato. Además de estos dos concejales y el alcalde, también la integrará el número dos de la lista, Carlos Dafonte Diéguez, otra de las novedades en el nuevo gobierno. Dafonte será el primer teniente de alcalde y responsable de Obras, Servizos, Medio Ambiente y Urbanismo. De Xuventude, Deporte y Turismo se encargará José Luis Pousa Bernárdez, que ya fue concejal entre 2011 y 2015, mientras que Gumersindo Doporto Guerra, también nuevo en política local, estará al frente de Industria, Comercio, Feiras e Mercados. Campos recordó que son delegaciones de gestión interna, no con firma, es decir, no incluyen resoluciones administrativas.

Pedáneos

En este mandato, el segundo de Adolfo Campos (accedió a la Alcaldía en julio de 2020), se mantienen las dos dedicaciones parciales que había en el anterior. Una de ellas está asignada al regidor, como en la pasada legislatura. Con una dedicación del 75% de la jornada y un salario de 34.848 euros brutos anuales, repartidos en 14 pagas. Al mes, son 1.878 euros netos. Es la misma cuantía que en el período anterior. La otra asignación recae en Carlos Dafonte, con una dedicación del 50%, con un salario de 23.232 euros brutos al año, repartidos también en 14 pagas, que se traducen en 1.315 euros netos al mes. La dedicación del regidor será efectiva desde su nombramiento, el pasado 17 de junio, y la de Dafonte, desde este lunes. Suponen, al año, 58.080 euros brutos.

Tanto los plenos como las juntas serán a las 13.00 horas. Los primeros, el último lunes de cada mes par, y las segundas, cada 15 días. Hasta ahora, su asistencia estaba abonada con 60 euros, que en este mandato suben a 80. Sobre las juntas, Campos explicó que la presencia de José Manuel López y César Pérez se debe a que son vecinos de las parroquias más grandes del municipio, O Castro y O Sisto. Ocurre lo mismo con los demás concejales: servirán de nexo de sus vecinos con el alcalde. Solo hay dos parroquias sin concejal en el gobierno, por lo que se nombrarán dos pedáneos.

Habrá una comisión informativa, la de cuentas, con Adolfo Campos, José Manuel López, Carlos Dafonte y el miembro que escojan UCIN y BNG. Estos dos partidos, al tener solo un concejal cada uno, pasará a formar parte del Grupo Mixto, por lo que también tendrán solo un portavoz en los plenos.

El programa ‘cero baches’ ya está en marcha

Durante su intervención, Adolfo Campos recordó que Dozón es el segundo concello más pequeño de la provincia pero también uno de los de mayor inversión por habitante, a escala gallega. “Somos quien de hacer muchas cosas con una estructura moderada”, apunta. Está en marcha ya el programa “cero baches”, con el que cada año se revisa el estado de las vías municipales. Habrá, también, actuaciones de mejora tanto en el centro de salud como en el velatorio, y se rematará la reforma de las antiguas viviendas de los profesores, con la rehabilitación de la única que está pendiente.

Por Dozón pasa la Vía de la Plata, y el Concello ya trabaja codo a codo con la Xunta para tener un albergue. El que había ocupaba un espacio que ahora irá destinado a un centro sociocultural, cuyo proyecto ha sido aprobado en el programa PON 2030, y que financiará 347.000 de los 450.000 euros totales de inversión. Puede estar disponible en 2024 y contará con aulas de formación, espacios para colectivos vecinales y de uso público, una zona de nuevas tecnologías y un salón de actos.

La residencia de mayores, ya con el proyecto

Ni a los vecinos ni a los medios de comunicación se nos escapa el profundo cambio del municipio desde 2020. La reforma del monasterio de San Pedro de Vilanova, el mirador en el parque industrial o el vivero de empresas son solo algunos ejemplos de estas nuevas apuestas. Por cierto, el segundo vivero de empresas quedará rematado en próximos días, y Campos calcula que podría estar ya ocupado a finales de verano o comienzos del otoño. Su coste, en torno a 330.000 euros, contó con aportaciones del Concello, de la Diputación y de la Xunta. Para el presente mandato, el gobierno del PP local confía en tener avances de su Plan Básico Municipal que permitirá, por ejemplo, la implantación de vivienda.

Y ya que hablamos de disponibilidad de suelo, a mediados del año pasado el Concello se hizo con seis parcelas, junto al consistorio, en la que se construirá una residencia para personas mayores. Todos los predios están ya agrupados en catastro, el Concello dispone de todos los permisos y está ya con la fase del proyecto. “Me gustaría, dentro de esta anualidad, dar novedades con cifras y datos”, manifestó el regidor.

Una zona verde en torno al consistorio

También en torno a la casa consistorial quedan otras dos parcelas que el ejecutivo local desea ampliar para convertirlas en una zona verde. El gobierno ya ha contactado con sus dueños, pero todavía no se ha iniciado el proceso administrativo. Sería, sin duda, la guinda a la profunda reforma que afrontó el inmueble a través de otro programa provincial, el ReacPon, y que permitió redistribuir espacios y dotar al edificio de un ascensor para mejorar la accesibilidad de todos sus vecinos.