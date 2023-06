El Monbus Obradoiro presentó ayer el II Campus Obradoiro Lalín, que tendrá lugar entre el 10 y el 14 de julio. El Concello albergó la presentación, en la que estuvieron el alcalde en funciones, José Crespo; el edil de Deportes en funciones, Avelino Souto; el vicepresidente del CB Basketdeza, Ramiro Ruibal; el director del campus, Camilo Riveiro; el jugador del Monbus Obradoiro, Álvaro Muñoz; y la directora de operaciones de GSI, Amparo González.

Souto subrayó que “para nosotros es una satisfacción poder presentar esta segunda edición, facilitando que los niños del Basketdeza participen en él y sigan aprendiendo y formándose en el deporte que más les guste”. Ruibal explicó que “esta actividad está dirigida a todos los niños de la comarca y alrededores. Por nuestra parte, seguiremos trabajando para potenciar el deporte del baloncesto en el municipio de Lalín”.

Por parte del Obra, Camilo Riveiro destacó que “estamos muy felices de poder estar en Lalín presentando la segunda edición de este campus. Ya lo decíamos el año pasado: En la comarca de Deza llevan el baloncesto en la sangre y por eso este campus tenía que seguir haciéndose aquí, para que los más pequeños puedan seguir disfrutando de su deporte favorito durante el verano. Me gustaría dar las gracias al Concello de Lalín por recibirnos en su casa y por colaborar con la cesión de las instalaciones deportivas. Gracias también a nuestros amigos del Basketdeza, coorganizadores de este campus. Sin su colaboración y apoyo no sería posible este campus. Y otro apoyo que es fundamental para la coordinación de este campus es el de GSI, por eso quiero dar las gracias a Amparo González, directora de operaciones de la entidad”. Álvaro Muñoz animó a todos los niños de Lalín y alrededores a que se apunten al campus: “Recuerdo que en mis veranos siempre había, como mínimo, un campus. Y en todos me lo he pasado fenomenal. No sólo es una oportunidad para mejorar, son cuatro o cinco días que sales de la rutina y haces cosas muy entretenidas, como en el caso de este campus, que hay excursión al aquapark. Animaría a todos a que se apunten para disfrutar de una semana intensa de baloncesto, aprendiendo en un entorno maravilloso como son las instalaciones de Lalín porque estoy seguro de que pasarán un gran rato”.

El encargado de clausurar el acto fue el regidor en funciones de Lalín, que agradeció al Obra “por haber escogido Lalín para este evento. Quiero felicitar al Basketdeza por tirar del testigo del baloncesto y estar en auge. Por nuestra parte, pondremos nuestro grano de arena para que estéis lo más contentos posible, paséis unas jornadas bonitas y, sobre todo, que podáis seguir contando con todos nosotros en el futuro”.

En la presentación también estuvieron presentes Lucas Lorenzo y Simón Barcala, jugadores del equipo infantil Cenor Obradoiro, formados en el Basketdeza, que disputaron la Fase Previa de la Minicopa Endesa y el Campeonato de España Infantil.

Sedes en el polideportivo, el Golmar y la piscina municipal

El campus contará con horario de 9.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Los inscritos estarán divididos entre el pabellón, el pabellón del Xesús Golmar y la piscina municipal. Además, habrá servicio de autobús Santiago-Lalín con salida desde Sar y parada en Silleda. Todos los jóvenes de entre 6 y 18 años interesados en asistir deben rellenar el formulario de inscripción y realizar el abono de la matrícula a través de una transferencia bancaria. A continuación, se debe enviar la ficha de inscripción y el justificante bancario del ingreso al siguiente correo electrónico: campuslalin@obradoirocab.com. Aquellos que prefieran realizar este trámite en las oficinas obradoiristas de forma presencial pueden hacerlo a partir del próximo viernes. Los federados, abonados o accionistas del Obra, Amigos de la Fundación Obradoiro, así como los jugadores de la cantera y del Basketdeza y segundos hermanos, podrán optar a diferentes descuentos Todos los inscritos recibirán un cubre, equipación y mochila del campus, así como una invitación para el primer partido de la temporada 2022-23 y descuento en entradas paras sus progenitores.