“Es una satisfacción tremenda. De algún modo, compensa los esfuerzos y sacrificios de estos cuatro años, que tenía miedo que no se percibiesen. Estoy más comprometido que nunca y significa que tengo que poner aún más de mi parte para culminar este proyecto”. De este modo valoraba José Crespo su reforzada mayoría absoluta. El político de Xaxán ganó con claridad las elecciones y no solo retuvo la mayoría absoluta sino que fue capaz de reforzarla después de un mandato en el que reivindicó la capacidad de su gobierno para atraer proyectos de calado para el municipio con una lluvia de millones de la Xunta. Crespo formará un ejecutivo con doce ediles, uno más de los que tuvo este mandato. Compromiso por Lalín, que ya había cedido un edil en 2019, no solo no fue capaz de remontar sino que volvió a perder apoyos, escenario en el que también se movió el PSOE de Alba Forno. Estas dos fuerzas cedieron un acta cada una. El BNG de Francisco Vilariño, como el PP, fue la única fuerza que marcó una línea ascendente en la gráfica electoral y sentará a dos representantes en el salón de plenos del Castro Tecnolóxico.