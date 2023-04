Este miércoles la Sociedade de Caza e Pesca de Rodeiro recibió las cartas de dimisión de cinco miembros de su directiva: la secretaria, Antonia Ramos Almansa; el tesorero, Daniel Vázquez López, y tres vocales, de los que dos son Juan Viana Carral y Orlando Carral Cid. Aunque los cinco coincidieron en la presentación de su renuncia, el tesorero ya había indicado tiempo atrás que deseaba abandonar el cargo por falta de tiempo para atender sus responsabilidades.

Hay quien puede ver un trasfondo político en esta dimisión en masa, pues el presidente de la sociedad cinegética desde hace 13 años es Rubén Quintá, el alcalde de Rodeiro, que en los comicios del 28-M irá de cuarto en la candidatura que encabeza Cati Somoza. Antonia Ramos aclara que en su caso no hay motivos políticos ni ninguna campaña orquestada desde el PSOE o desde Unidade por Rodeiro. Ramos asegura que en el presente mandato “varios vecinos se nos quejaron de que no hicimos nada y de que se perdió una ayuda municipal”. Sin embargo, en los últimos meses este colectivo sembró 600 conejos, y llegarán 200 ejemplares más en las próximas semanas. En este punto, Ramos se queja de que a ella no le fue comunicada esta intervención para la próxima temporada.

El presidente podrá designar a los nuevos cargos, sin necesidad de convocar elecciones

La ya exsecretaria añade que en los últimos meses ella y algunos miembros de la directiva instaron al presidente a mejorar la comunicación interna y a realizar reuniones periódicas de la junta directiva. Una vez formalizadas estas cinco bajas, no será preciso convocar nuevas elecciones, ya que el propio presidente podrá designar quién ocupa los cargos vacantes, o bien reordenar la directiva. La intención es que quede ya renovada en los próximos días, para que continúe con su actividad.

Quintá lleva como presidente de la Sociedade de Caza e Pesca desde 2012, y en noviembre de 2020 fue reelegido con una amplia mayoría de votos, 93, frente a los 41 que respaldaron la candidatura de José Janeiro y los 11 que apoyaban la lista de Andrés Hermida. Antes de ocupar la presidencia, Quintá estuvo otros ocho años como tesorero y cuatro como vocal. Durante sus mandatos como presidente, logró sanear de forma muy notable las cuentas de la entidad.

En cualquier caso, habrá que esperar una semana, cuando el BOP publique las candidaturas a los comicios locales de mayo, para comprobar si alguno de estos exdirectivos de la sociedad de caza figura en alguna de las listas.

Petición de facturas en Silleda

El pasado 25 de febrero, la Sociedade de Caza, Pesca e Tiro de Silleda celebró su asamblea anual, donde quedaron aprobadas las cuentas por unanimidad. Sin embargo, socios de la cuadrilla Caza de Xabarín O Picoto se quejan de trabas para examinar la documentación. El presidente en funciones, Jesús Caramés aclara que sí pueden examinarse las facturas, siempre que haya un motivo. No pueden hacer fotos ni copia de esa documentación, por cuestiones de protección de datos.

Los socios descontentos con la actual gestión aseguran que el anterior presidente, Daniel Souto, “dimitió al solicitar la documentación por escrito”. La candidatura que entonces encabezaba Souto fue, precisamente, la que se impuso hace tres años a la que conformaban parte de estos socios descontentos, que añaden que el informe económico que envía la junta directiva a los socios cada año llega sin firmar junto a la convocatoria para la asamblea, que sí aparece rubricada. “Esto nos hace pensar que algo no cuadra: ni el tesorero, ni nadie de la directiva quiere responder por las cuentas de la sociedad”, esgrimen. Del 1 al 15 de mayo la sociedad expondrá el censo electoral, del 1 al 15 de junio se remitirán las candidaturas a renovar la directiva y las elecciones serán el 7 de julio.