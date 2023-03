A Estrada y la odisea de comprar un piso nuevo: en 15 años, solo unos 250 de nueva construcción

Los hipotecados pueden confirmar que este no es el momento más propicio para embarcarse en la compra de una vivienda, al menos aquellos que han visto cómo su letra mensual se dispara por la subida de los intereses. Sin embargo, para aquellos que tengan un colchón en el banco que deseen invertir en ladrillo o que, por cualquier motivo, necesiten comprar sí o sí, A Estrada no lo pone nada fácil. Si alquilar en este municipio –al menos con cierto nivel de confort– implica hoy en día ponerse en lista de espera y armarse de paciencia, adquirir una vivienda no resulta mucho más sencillo. El precio de los materiales dispara y hace inviable la posibilidad de convertirse en promotor de un hogar propio y la limitada oferta de inmuebles para estrenar se encarga de configurar un mercado de lo más reducido. La cifra la aportan profesionales estradenses del sector inmobiliario: en los últimos 15 años no se construyeron más de 250 pisos nuevos en la capital estradense.

“Hay muy poco” o “no hay”. Son las frases que más se repiten desde el sector para quienes demandan un piso nuevo en A Estrada. Ni siquiera hay que estar realmente interesado en cerrar una operación. Un ejercicio de memoria o un simple paseo es suficiente para comprobar que la oferta es muy reducida para una cabecera de comarca. La obra más grande que se hizo en los últimos años es la promovida por Quality Residencial entre las calles Gradín y San Paio. Aunque pueda parecer también de los edificios más nuevos de A Estrada, en este 2023 se cumplen ya 13 años desde que la promoción empezó a comercializarse. Fueron 105 nuevas viviendas, que se sumaron a otros proyectos mucho más pequeños distribuidos por distintos puntos del casco urbano: ocho inmuebles en la Praza da Constitución; 14 en las inmediaciones de la Zona dos Viños; 28 pisos en la Praza da Feira y otra veintena en el tramo final de la Avenida de Santiago, frente a la escuela infantil municipal. A mayores figura una promoción ejecutada en varias fases en la Avenida Fernando Conde –una de ellas ahora en marcha– y un nuevo edificio; una remodelación en la calle Calvo Sotelo que dio lugar a ocho viviendas con huertos urbanos en pleno corazón de A Estrada, en venta desde 2020. Una carga pesada El concello estradense tuvo que arrastrar durante años la penitencia de no tener aprobado un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) algo que condicionó por completo la actividad constructiva en el término estradense. Tanto es así que, si en A Estrada no se sobrepasaron los 250 nuevos pisos en 15 años, profesionales del mercado inmobiliario local remarcaron que hubo años en los concellos de esta zona pulverizaron esta bajísima marca estradense. Citaron en concreto 696 nuevas viviendas en Silleda en el año 2006 o el millar de pisos construidos en ese mismo período en Lalín. Pese a haber aprobado el PXOM en 2013, todavía hay reticencia a apostar por la construcción de nuevos edificios en la capital de Tabeirós, quizás ahora porque no dan los números. Desde el sector se pone el acento en que los inmuebles en A Estrada tienen un techo simbólico de precio, que ronda los 150.000 euros. A partir de ahí, la venta se complica mucho. Si al precio del solar un promotor tiene que sumar el sobrecoste actual en los materiales –ronda el 50%–, el margen de beneficio se desploma. El área municipal de Urbanismo del Concello de A Estrada cerró el año 2022 concediendo un total de 55 licencias, su segundo mejor registro desde que se aprobó el Plan Xeral. Sin embargo, entre ellas son prácticamente anecdóticas las licencias constructivas en el casco urbano, más allá de alguna vivienda unifamiliar o rehabilitaciones. En cuanto a la vivienda nueva, el edil Gonzalo Louzao explicó en su día que los edificios que se están construyendo en estos momentos en la Avenida de América o en la Avenida Fernando Conde cuentan con licencias de 2021, mientras que otra construcción prevista también en Fernando Conde solicitó una prórroga, pero también cuenta con licencia anterior. Así, de los siete permisos concedidos para obra nueva durante el último año, seis son en el rural y solo una se podría considerar urbana, la concedida para casa en la Avenida de Venezuela. Parcelas para construir chalés en el casco Por otro lado, de cara a generar nuevas opciones de vivienda nueva en A Estrada, en los últimos días arrancó la comercialización de las 25 parcelas para viviendas unifamiliares que se construirán en la urbanización del desarrollo privado realizado entre las avenidas de Pontevedra y Vigo, en el entorno del nuevo desarrollo urbanístico que incluye una superficie de la cadena Mercadona. Habita Inmobiliaria se va a encargar de la comercialización en exclusiva de 19 de las parcelas en las que se dividieron estos terrenos, parcelas que son de una de las familias que poseía buena parte de estos terrenos. A mayores se han creado otras seis parcelas, que son propiedad del resto de los vecinos que realizaron la promoción. De ellas hay 15 que tienen nueve metros de frente y están orientadas a la construcción de viviendas pareadas –están pegadas a la vivienda continua por un lado pero tiene espacio de jardín por el otro–. Esta parcela tipo tiene un tamaño de entre 243 a 263 metros cuadrados. Además, se ofertan otras dos parcelas de 6 metros de frente que serían para viviendas unifamiliares pero adosadas –tocando las viviendas vecinas por los dos lados–, de unos 160 metros cuadrados. Finalmente hay dos terrenos más grandes, con 12 metros de frente, que estarían destinadas a viviendas independientes –sin tocarse con las casas vecinas y finca por los dos lados–. Estas últimas cuentan con una superficie de 324 metros cuadrados.