Arranca la comercialización de las 25 parcelas para viviendas unifamiliares que se van a llevar a cabo en la urbanización del desarrollo privado realizado entre la avenida de Pontevedra y la avenida de Vigo, en el entorno del nuevo Mercadona. Habita Inmobiliaria se va a encargar de la comercialización en exclusiva de 19 de las parcelas en las que se dividieron estos terrenos, parcelas que son de una de las familias que poseía buena parte de estos terrenos. A mayores se han creado otras seis parcelas, que son propiedad del resto de los vecinos que realizaron la promoción.

De ellas hay 15 que tienen 9 metros de frente, y están orientadas a la construcción de viviendas pareadas –están pegadas a la vivienda continua por un lado pero tiene espacio de jardín por el otro–. Esta parcela tipo tiene un tamaño de entre 243 a 263 metros cuadrados A mayores se ofertan otras dos parcelas de 6 metros de frente que serían para viviendas unifamiliares pero adosadas –tocando las viviendas vecinas por los dos lados–, de unos 160 metros cuadrados. Finalmente hay dos parcelas más grandes, con 12 metros de frente, que serían viviendas independientes –sin tocarse con las casas vecinas y finca por los dos lados–. Estas cuentan con un tamaño de 324 metros cuadrados.

Inicialmente este proyecto se pensó para crear dos filas de fincas urbanizables de seis metros de frontal, construyendo chalés adosados por medio de un promotor. “Cuando la propiedad llegó a nosotros hicimos un estudio y les aconsejamos que no se hiciese así. La situación actual no es la adecuada. Con los precios de venta que hay en A Estrada ningún promotor se iba a arriesgar a hacer esto con los costes tan altos que hay en estos momentos. La única forma era comercializar parcelas, no casas construidas, cambiando el formato de vivienda adosada por el de pareada. Es un formato más bonito y apetecible. No deja de ser una casa individual pero pegada a un lado con la de al lado”, explica Alejandro García, responsable de Habita Inmobiliaria. Esta modificación sobre los planes iniciales fue la que llevó al cambio del proyecto inicial para crear el mayor número posible de parcelas de nueve metros.

Estas viviendas unifamiliares no tendrán ningún tipo de norma que cumplir a pesar de ser pareadas o adosadas. “Cada propietario puede hacer su casa a su gusto, solo cumpliendo los límites marcados de edificabilidad y de ubicación. No hay condición estética predefinida. Considero que, al final, a los arquitectos que se encarguen de diseñar cada vivienda buscarán una uniformidad de todo el ámbito. Nosotros planteamos un formato como piloto para la comercialización pero solo es una idea que nosotros damos y que cumple la normativa pero cada uno puede hacer su hogar a su gusto”, explica el estradense.

Estas viviendas contarían con hasta tres alturas y una superficie que, siguiendo el modelo presentado por Habita, tiene en torno a 220 metros cuadrados construidos. Este modelo valdría para cualquiera de las tres medidas de terrenos.

Lista de interesados de 25 personas

Desde Habita explican que a lo largo de los últimos meses han recibido llamadas de un gran número de personas interesándose por esta oferta de viviendas unifamiliares en el casco urbano estradense. Finalmente se confeccionó una lista de 25 personas que serán informadas en los próximos días sobre estas condiciones de la promoción. “Creemos que hay una gran demanda porque es la primera vez que hay la posibilidad de crear viviendas unifamiliares urbanas en A Estrada. En cuanto a los precios, las parcelas de nueve metros de frontal parte desde 54.000 a 58.500 euros, dependiendo de si tienen más o menos metros cuadrados, con pequeñas diferencias entre ellas. Las parcelas de 12 metros de frente están en un precio de 70.000 euros y las de seis metros de frontal para adosados están en los 36.000 euros. “Son precios totalmente razonables. Para vender hace falta un equilibrio. Nosotros echamos cálculos y sabemos cuánto va a costar construir esa casa al final y también qué porcentaje de vecinos pueden acceder a ese coste. O pones las parcelas a un precio de mercado o no las vas a vender. En ese sentido los propietarios se dejaron asesorar y son permeables a nuestra opinión, aunque para cambiar los tamaños de las parcelas fuese necesario modificar todo el plan. Fue un retraso que mereció la pena”, explica Alejandro García. “Al final vas a poder tener una vivienda unifamiliar en el casco urbano prácticamente al mismo precio que la puedes tener en una parroquia del rural. En el rural tendrás más finca pero no estarás en el pueblo. Ahora mismo en el casco urbano de A Estrada, si quieres una casa unifamiliar, tienes dos opciones, o rehabilitar una casa o el desarrollo del Mercadona y será así como mínimo en los próximos diez o quince años”.