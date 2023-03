Una estación para sacar la cámara... y el pañuelo

La primavera ha llegado y los paisajes de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes empiezan a mudar. Después de un invierno frío y húmedo, las tierras empiezan a despertar de su letargo y se preparan para recibir a la estación más colorida del año. Los paisajes se tiñen de verde, los árboles vuelven a vestir sus hojas y las flores llenan los campos. La postal es muy distinta a la de los pasados meses, cuando las lluvias y las nubes dejaban imágenes de igual belleza pero dotadas de un halo más oscuro y menos amable.

Es una época de renovación y crecimiento en la que la naturaleza se muestra en todo su esplendor. Los días se alargan, el sol brilla con más intensidad y la temperatura se suaviza. La vida se abre paso en todos los rincones y los vecinos y vecinas de la zona sienten más inclinación por salir al exterior y pasar tiempo disfrutando de los paisajes y las temperaturas agradables.

Como no podía ser de otro modo, la temporada se presta a un mayor dinamismo turístico y social, los parques y los espacios naturales vuelven a bullir con el gentío, repletos de familias, parejas y grupos de amigos, por ello, colectivos y negocios de la zona empiezan a presentar propuestas con las que aumentar el dinamismo del sector turismo con ofertas de paseos o meriendas al aire libre.

En A Estrada, por ejemplo, la casa Torres de Moreda, ubicada en Callobre, da las puntadas finales a su iniciativa de meriendas bajo los manzanos en flor, pese a que estos no comienzan a vestir sus flores hasta bien entrado el mes de abril. La responsable, Ana Villamayor, explica que “para la semana tendremos definidos precios y lo que va incluido en cada paquete, de forma que podamos empezar a implementarlo en los siguientes días”. La idea es especialmente oportuna teniendo en cuenta la importante tradición sidrera de la zona, en la que abundan los campos de manzano que empiezan a germinar y dar sus frutos.

En esta línea, el año pasado la propuesta “Maceiras en flor”, impulsada por representantes de este sector en el concello estradense apoyados por la Diputación, también consiguió cerrar una buena edición, la primera con cierta normalidad tras la pandemia. Esta consiste en rutas por zonas de manzanales y paradas en los lagares locales para catar su sidra y algún que otro producto gastronómico de proximidad. Uno de los objetivos de intentar hacer de la primavera una época de rendimiento para el turismo es precisamente intentar desestacionar la actividad, es decir, generar interés en los visitantes fuera de la temporada alta para el sector, que serían los meses de julio y agosto.

Las camelias reinan en el Versalles gallego Uno de los atractivos emblemáticos de A Estrada es el Pazo de Oca, conocido por sus hermosos jardines, que han llevado a este palacio rural a ser conocido como el Versalles gallego. Dentro de las numerosas especies que pueden observarse en el entorno del edificio, la camelia se proclama clara protagonista en esta época, con sus flores alegrando el paisaje.

Por la zona de Deza, la Fervenza do Toxa deja atrás las imágenes de los pasados meses en las que el alto caudal producía una caída feroz dotando al ambiente de cierta niebla basta y húmeda y pasa a ofrecer una estampa más amable y apaciguadora. Los vecinos y vecinas de las comarcas cuentan con un amplio abanico de ocio para los próximos tres meses, hasta que el solsticio de verano de entrada a la estación estival.

Mientras tanto, ya lo decía Pablo Neruda: “La primavera la sangre altera, y en las venas rebeldes se acumula un furor de abejas que recorren el cuerpo, desatando la savia dormida en los huesos.”

La lluvia retrasa la aparición de alergias

No obstante no todo es bueno y hablando de abejas, esta estación puede convertirse en una auténtica pesadilla para un sector de la población que ve en las flores un gran enemigo. Se trata de aquellos que padecen alergias y astenia durante esta época. En general, los síntomas comienzan a notarse con la entrada del mes de marzo y las primeras floraciones. El polen viaja de un lado a otro en las partículas del aire generando en las personas susceptibles a esta sustancia un profundo estado de malestar físico. Según explican en la Farmacia Outón de A Estrada, “los síntomas son muy parecidos a los de un resfriado, puede notarse dolor de cabeza, congestión nasal, dificultades para respirar... estas son algunas de las manifestaciones más comunes”.

De hecho, los facultativos de este establecimiento reconocen que “aunque ahora existe más concienciación respecto a las alergias, son muchos los que las confunden con procesos gripales”. Pues si algo tiene esta alergia es que puede aparecer a cualquier edad “cada año aparecen nuevos casos, gente que no estaba diagnosticada anteriormente y que empieza a desarrollarlas”.

Con todo, la venta de antihistamínicos, como se conoce a los medicamentos destinados a tratar estas afecciones, todavía no se ha disparado este año como suele hacerlo llegados a esta época: “si bien se asocia a la primavera, en realidad la aparición de las alergias está fuertemente vinculada al clima”. “Estos días, entre que llueve y no hay demasiado viento, de momento no se ha manifestado propiamente. Una vez empiecen a subir las temperaturas, salga el sol y haga un poco más de viento, empezará a notarse más su influencia”.

Puede que las alergias todavía no hayan desatado su látigo a plena capacidad sobre la población que las sufre, pero se espera que esta sea una primavera especialmente dura “después de un invierno lluvioso como el de este año, cabe esperar una mayor incidencia, pues lo normal es que la floración sea mayor y con ella los niveles de polen en el ambiente”. Por lo que la influencia del clima en estas cuestiones resulta indiscutible.

Para intentar mitigar las consecuencias de la primavera en los alérgicos, desde Outón recomiendan que “se empiece a tomar antihistamínicos antes de que se manifiesten los síntomas, así es como conseguiremos un mejor efecto para combatir el malestar”. En este sentido, es recomendable visitar al médico y que se diagnostique correctamente si se trata de un resfriado común o alergia, pues estos medicamento se entregan bajo prescripción.

Por otra parte, no hay que alarmarse si los procesos alérgicos se alargan en el tiempo: “Incluso tomando los medicamentos es habitual que mejore y después vuelva, la afección puede durar varios meses, aunque en mayo suele disminuir hasta desaparecer”. De modo que, con la entrada de la nueva estación algunos tendrán que ir preparando el pañuelo, pero con las medidas adecuadas este inconveniente puede resultar menos molesto, si se visita al médico con tiempo y empieza a aplicarse el tratamiento adecuado antes de que la causa aparezca. Aunque de momento, gracias a las nubes que vistan las comarcas estos días, dejando alguna que otra precipitación, parece que de momento no hay razones para alarmarse, pues parece que el sol se está haciendo de rogar una semana más.