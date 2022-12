Garatuzas, o novo colectivo para a rapazada de Piloño

Garatuzas significa aloumiños, mimos. É o nome que escolleu un grupo de pais e nais de Piloño para activar en novembro unha asociación social e cultural aberta a todas as familias desta parroquia cruceña, pero tamén ás que viven en aldeas veciñas.

Manter tradicións

A idea xurdiu “dun grupo de proxenitores que coincidiamos sempre no parque, e tiñamos gañas de facer actividades para chegar a máis nenos” explica a presidenta do colectivo, Alejandra López Verde. Xa teñen materializado algunhas ideas, como a visita de Papa Noel e obradoiros de Nadal. De cara ao ano que vén, está prevista unha Festa do Neno en verán, ademais dunha semana cultural ou obradoiros vinculados á lectura e ao debuxo. “E cada certo tempo, teremos un contacontos”, sinala.

A sede das súas propostas é un local cultural na parroquia, que tamén servirá para que sigan vivas tradicións como o magosto, os xogos populares, as foliadas ou o Entroido, que en Piloño conta co colectivo Vello dos Cornos para transmitirlle ás novas xeracións as particularidades desta celebración.

Garatuzas, ainda que existe a ANPA do Cerdeiriñas, tamén está pendente de melloras no colexio, demandada desde hai anos pola comunidade educativa. Ata agora, a Xunta cambiou xa as fiestras para mellorar o aillamento. Pero seguen as humidades, sobre todo no ximnasio. Meses atrás tamén houbo queixas polo mal estado do parque, que neste caso lle compete ao Concello. Houbo algunhas reparacións menores, como a instalación do vallado. Pero é preciso que se cambien os bancos, porque a madeira está podrá, e segar con máis frecuencia a herba.