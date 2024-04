El PSOE hace un último y masivo intento en su sede para que Sánchez no dimita: "¡Quédate, merece la pena!"

Pedro Sánchez debería haber estado aquí. Los comités federales siempre empiezan con una intervención en abierto del secretario general, pero nada este sábado es normal desde que el presidente del Gobierno anunciase hace tres días que piensa seriamente en dimitir y se toma hasta el lunes para reflexionar en la intimidad si “merece la pena” continuar tras la campaña de “acoso” a su mujer, Begoña Gómez, y la admisión a trámite de una denuncia de la organización ultra Manos Limpia por supuesto tráfico de influencias. Desde entonces, los socialistas se encuentran en shock, sin terminar de asimilar lo que ha pasado y lo que puede pasar. De arriba a abajo en el partido, en la Moncloa y en las federaciones del partido, el ambiente es pesimista. La sensación generalizada es que tirará la toalla. Pero, en un último intento, el PSOE ha convertido este sábado su sede en un clamor para que Sánchez resista.

Empezando por María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda, vicesecretaria general de los socialistas y dirigente llamada en principio a tomar el relevo si Sánchez lo deja, el mensaje ha sido el mismo dentro y fuera de la sede, donde miles de personas se agolpan bajo la lluvia: “¡Pedro, quédate. Merece la pena!”.

“No me voy a andar con rodeos. Este comité federal es distinto a cualquier otro. No se lleva a cabo en circunstancias normales. Es necesario empezar con un mensaje rotundo, que atravesará las paredes de esta casa del pueblo: Presidente, quédate. Pedro, quédate. ¡Estamos contigo! ¡Adelante! Tenemos que seguir avanzando. España no puede retroceder. Que ser valiente no salga tan caro. Basta de bulos, violencia verbal contra él y su familia ejercida por una derecha cada vez más ultra. Presidente, estamos contigo para darte nuestro cariño y gratitud y decirte alto y claro que queremos que sigas siendo nuestro presidente”, ha comenzado Montero.

El cambio de formato

Por vez primera en la historia del partido, todas las intervenciones en el cónclave se retransmiten en directo, para que todos los dirigentes puedan trasladar a puerta abierta su intento de persuadir al presidente. Como ha dicho Montero, “este comité es distinto a cualquier otro”.

“Vamos a responder a cada insulto con más iniciativas. A cada bulo, con más evidencia empírica. Y a cada equivocación, con más trabajo. Cada revisión al alza de nuestras previsiones de crecimiento económico, de empleo, cada dato de inversión empresarial lo sienten como un golpe para ellos. Ni se esfuerzan en disimular”, ha dicho Montero, en referencia a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a quienes ha responsabilizado del crispado clima político actual, que en los últimos meses se ha traducido en la querella contra Gómez, los insultos de Isabel Díaz Ayuso a Sánchez y los asedio a las sedes del PSOE.

“Pero los datos están ahí: en 2023 España creció cinco veces más que la media de la UE. La evidencia es tan evidente que a la derecha no le queda más remedio que remover el fango”, ha continuado Montero, quien se convertirá en presidenta en funciones si el jefe del Ejecutivo anuncia el lunes que tira la toalla.

Mensajes a Begoña Gómez

Los mensajes directos al ausente Sánchez han sido continuos en su discurso. También los dirigidos a su esposa. “Begoña, compañera, estamos todas contigo. ¡Todas!”, ha dicho Montero, poniendo en pie al auditorio, formado por más de 100 dirigentes socialistas venidos de toda España.

La vicepresidenta incluso ha dictado una carta modelo para que los militantes respondan a la misiva a los ciudadanos que el miércoles publicó Sánchez, en un gesto sin precedentes, para anunciar su pausa y probable renuncia. “Querido, Pedro, hemos leído la carta. Merece la pena seguir avanzando para que haya mejor empleo, seguir subiendo las pensiones y el SMI, seguir avanzando por la igualdad de las mujeres, aumentar el gasto en becas, seguir apostando por la ciencia y la cultura, garantizar que los españoles tengan derecho a una vivienda, combatir el cambio climático, defender la memoria democrática, seguir trabajando por la paz en Gaza y Ucrania. Y para eso, te necesitamos. Presidente, sí, merece la pena que ganen los buenos. Firmado, los progresistas de este país”, ha concluido.