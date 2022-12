El mejor cóctel de España

Los 47 mejores bartenders de 20 comunidades autónomas de España se reunieron estos días en Ciudad Real, donde compitieron por ser el mejor bartenders nacional y obtener una plaza que da acceso al próximo campeonato mundial que tendrá lugar en la ciudad de Roma en 2023. El lalinense Javier García González, profesional del Restaurante La Robleda de Vilatuxe, se proclamó campeón de España en la categoría de Barman con un cóctel titulado “Pequeña gran revolución”, un nombre tomado de la canción del mismo nombre de Izal.

El combinado es una elaboración compuesta por whisky, martini, un bitter seco y un ingrediente de elaboración casera que consiste en una infusión cítrica con enebro, cardamomo, entre otras especias. Javier García tuvo que competir en una categoría donde también estaban José Mutilva de Navarra, Antonio Doblas de Gran Canaria, Víctor Varela de Málaga y Víctor Rodríguez de Aragón. El flamante campeón de España reconoce que “había muchísimo nivel. Fuimos con muchas ganas y mucha ilusión pero fue muy difícil desde el primer momento. Además, hubo muchas pruebas para clasificar pero al final lo conseguimos”. Javier García se muestra satisfecho por muchos motivos, en especial por su clasificación para la cita mundialista en la Ciudad Eterna: “Ahora vamos al Mundial que se celebrará en Roma en octubre del año que viene. Si el nivel del Nacional es una locura, lo de Roma serán palabras mayores. A nivel personal es una enorme satisfacción porque hay mucho trabajo detrás, muchas horas practicando y mucho cóctel tirado. Aparte, seré el primer gallego que se clasifica para un campeonato del mundo”.

Javier García tiene claro que lo suyo será seguir aprendiendo dentro del sector de la coctelería si quiere seguir ampliando su sala de trofeos. “Este es un mundo en constante evolución donde salen productos nuevos y técnicas novedosas. Siempre hay que buscar información para poder estar al día porque lo cierto es que aunque te lo parezca, en realidad no sabes nada a la hora de elaborar un cóctel”.

El nuevo campeón nacional de barman también tiene un recuerdo para todas aquellas personas que le han ayudado a alcanzar estas cotas dentro de su profesión. Haciendo memoria el lalinense señala que “yo estudié hostelería en el IES Vilamarín y, después, fui a trabajar con Guillermo González de O Carballiño que para mi fue la persona que me enseñó muchas cosas. También tuve la suerte de seguir en Kubos, en Lalín, donde me animaron a participar en el primer campeonato al que me presenté junto a mi compañero Luaces. Este año no iba a concursar en el Gallego después de la pandemia y ahí sí que le debo un gran favor a Javi Luaces porque fue el que me convenció para ir y triunfamos los dos, algo muy gratificante”.

Javier García González venció en el torneo autonómico de este año, llevándose además dos reconocimientos a la mejor degustación y a la mejor técnica. Junto a él concursaron otros tres barman de Lalín: Javier González Luaces y Francisco García, así como María Batán, que competía en la categoría de joven barman, para menores de 27 años.