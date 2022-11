“El público pone ahora mucha más atención en los conciertos que antes de la pandemia”

El Pazo de Bendoiro de Lalín organiza esta tarde, a las 20.30 horas, una cata de quesos dirigida por Aitor Vega. Además, Fran Gómez se encargará del maridaje de los distintos caldos que se sirvan entre los presentes. El evento estará amenizado por el combo Samco de versiones de canciones conocidas de artistas como Adele, Tina Turner, Madonna, U2, The Police o Michael Jackson, entre otros, llevadas al más puro estilo “smooth jazz”. La cruceña Sandra Campos Otero es la vocalista principal de la formación.

–¿Conoce el Pazo de Bendoiro?

–Pues, tengo que decir que lo conocí este año de casualidad y me encantó. Es un sitio precioso y con mucho encanto, una maravilla.

–¿Cruceña de pura cepa?

–Por supuesto. Yo soy natural de Vila de Cruces. Mi madre es zamorana de la zona de Sanabria pero bueno mi abuelo estuvo trabajando en el embalse de Portodemouros y es donde se conocieron mis padres. Así que soy cruceña total.

–¿Cómo nace Samco?

–El grupo surgió hace unos cuatro años, cuando salí del concurso del Luar de la TVG y me apetecía seguir un poquito con la música. Este es un grupo de versiones de temas de toda la vida llevados al estilo del smooth jazz. No tiene nada que ver con otra formación que tengo y en la interpreto mis propios temas y no versiones. Este grupo nació dedicado a covers de temas conocidos y en eso estamos.

–¿Sólo hacen temas pasados por el tamiz del smooth jazz?

–Tenemos un repertorio muy amplio pero sí tengo que decir que hay tres temas que no los pasamos por ese estilo, que son de Tina Turner (solemos tocarlo cuando la gente nos pide una última canción), de The Police y de U2. Pero, por ejemplo Madonna versioneada al estilo smooth jazz suena bastante diferente. Hay algunos a los que les hemos metido un poco de punch para que el público no se nos aburra. De todas formas, nuestras actuaciones suelen gustar porque la gente identifica las canciones y están muy entretenidos.

–¿Cómo andan de bolos?

–Pues, mira, en Santiago solíamos tocar mucho en locales como el Chocolate y en eventos que nos llamaban desde el Concello de Ames. Lo que pasa es que con el tema de la pandemia se paralizó todo, claro. También solíamos ir a las Rías Baixas a conciertos de playa. Fue una pena que por culpa de la pandemia el tema de la música se paralizase tanto. Ahora como ha despertado la gente con ganas de música y de arte, pues nos hemos decidido a juntar de nuevo para regresar a los escenarios.

–Tras lo visto este verano parece que por fin el sector musical podrá remontar el vuelo, ¿no le parece?

–Sí, quedó reflejado que la gente tenía muchísimas ganas de música en directo. Aparte, que notamos que ahora el público pone ahora más atención en los conciertos que antes de la llegada de la pandemia. Antes, íbamos a un bolito y estábamos un poco como de fondo y la gente se animaba, pero ahora es como que están mucho más pendientes de lo que pasa en el escenario. Quizás transmitamos ahora mucho más a la gente. No sé cómo explicarlo pero sí que está pasando.

–¿Cómo fue la experiencia en un medio como la televisión?

–La verdad es que al casting de Recantos me presenté por casualidad. No era mucho mi estilo porque yo soy pianista y me gusta componer al estilo de las bandas sonoras. Lo que pasa es que acababa de dar a luz a mi segunda niña, que tenía dos meses, y era como que todo mi mundo giraba en torno al rol de madre y no me apetecía nada porque soy una mujer muy activa. Me presenté al concurso y tengo que decir que Gayoso es una persona maravillosa y el equipo del Luar era sensacional. Desde el principio me sentí muy acogida y fue una gran suerte poder participar.

–¿Sintió la presión de convertirse en alguien popular?

–El mundo de la televisión es realmente maravilloso. Me llamó mucho la atención de que iba por la calle y pude comprobar que la gente ve más el Luar de lo que parece. Me saludó gente que me veía incluso desde Suiza y que estaban en Santiago de paso. Me pareció algo muy emocionante. Es increíble la popularidad que se puede llegar a tener en la pequeña pantalla.

–¿Mantiene relación con su tierra natal de Vila de Cruces?

–Mi padre tiene una casita allí en el embalse de Portodemouros. Recuerdo que durante mi niñez los tres meses de verano los pasaba en esa casa porque íbamos todos los fines de semana. Mi relación con el embalse de Portodemouros, Lalín, Vila de Cruces... es muy estrecha, claro. Sin embargo, todo lo que es la juventud la pasé aquí en Santiago pero mis padres siguen yendo todas las semanas dos o tres días. Mi madre es zamorana pero está enamorada de esa casita del embalse. Mi padre tiene una pandilla enorme en la zona con la que mantiene lazos muy estrechos desde muchos años. También le acompaña mi madre y esa es sin duda nuestra querida segunda casa familiar.