El Concello de Silleda, tras recibir la sentencia que estima el recurso de Plenoil para tramitar su estación de autoservicio en Barrio do Campo, estudiará con el bufete de abogados el fallo judicial, y “realizaremos una valoración exhaustiva de la declaración de incidencia ambiental cuando esta se formule”, explica el alcalde, Manuel Cuiña. Precisamente, el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Pontevedra obliga a volver los trámites justo al momento inmediato a la solicitud de esa DIA.

De igual modo, Cuiña lamenta que la empresa no accediese a la propuesta del gobierno local de buscar un emplazamiento alternativo para la gasolinera. “No estamos en contra de la libre competencia, ni de esa instalación en particular”, apostilla el regidor, “pero tal y como mantuvimos desde el principio no nos parece el lugar adecuado para instalar una estación de servicio”. En este sentido, Cuiña vuelve a tender la mano a Plenoil para buscar otro emplazamiento, “como por ejemplo el entorno del polígono empresarial Área 33”. Fue una opción que en su momento ya propusieron Concello y vecinos de Barrio do Campo y que, desde la empresa, se descartó.

Alineaciones y retranqueos

La insistencia del Concello y de los residentes por reubicar la estación se apoya en que, de construirse en la parcela de Barrio do Campo, quedaría muy cerca tanto de las viviendas como de la otra gasolinera, ubicaba junto a la glorieta de entrada al casco urbano y que opera bajo la bandera de Cepsa. La sentencia del juzgado contencioso recoge precisamente los argumentos vecinales y del Concello, el año pasado, por la cercanía de viviendas y la necesidad de que queden, al menos, 150 metros de distancia entre la estación y las zonas habitadas. Desde el Concello se indicó que el proyecto de Plenoil no se ajusta a las nuevas alineaciones fijadas para el camino que le sirve de entrada y acceso en Travesía do Campo ni al retranqueo de cinco metros en la alineación principal y los linderos laterales y posterior.

Además, el gobierno local socialista ya mantuvo varias reuniones con los vecinos del entorno desde octubre de 2019, cuando Plenoil presentó su proyecto. El ejecutivo sigue en contacto con los afectados.

El Concello de Silleda alegó en enero del año pasado contra la ubicación de la gasolinera, y en febrero la Consellería de Medio Ambiente resolvió que no procedía la declaración de incidencia ambiental, apoyándose en el informe del arquitecto municipal según el que el uso de la parcela no era compatible con el futuro PXOM. Plenoil presentó un recurso de reposición, que rechazó Medio Ambiente, y entonces la firma echó mano de un contencioso-administrativo. La sentencia, que le es favorable, aclara que para emitir o no una DIA favorable hay que tener en cuenta el Plan de Urbanismo en vigor, el de 1981, no el que está en trámites de aprobación.

Devaluación de la vivienda

En la larga lucha de Concellos y de vecinos contra esta nueva estación, uno de los argumentos empleados por éstos fue la gran oferta de gasolineras que tiene Silleda. Ya el año pasado, cuando se conoció el recurso de Plenoil, los vecinos apuntaban que el concello disponía de cuatro estaciones de servicio: la de Cepsa en la entrada del casco urbano, la de A Bandeira (ahora cerrada) y las dos de las cooperativas Aira y Cobideza, que suelen tener precios muy competitivos y con los que desmontan la intención de Plenoil de ofrecer combustible a muy buen precio a sus usuarios. Otra de las razones para rechazar el proyecto, por parte del vecindario, es que esta estación pude devaluar el precio de las viviendas más cercanas.

En junio del año pasado, los vecinos insistían en que, si el proyecto sigue adelante y consigue todos los permisos, lucharían para conseguir su cierre una vez que entrase en funcionamiento. Cabe recordar que en 2019, cuando se dio a conocer el proyecto de Plenoil, los vecinos iniciaron una campaña de recogidas de firma en contra del proyecto. Hubo iniciativas similares contra Plenoil en Utrera (Sevilla) y Palma del Río (Córdoba).