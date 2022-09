La cuarta dosis de la vacuna de refuerzo contra el COVID se empezó a administrar ayer en A Estrada. Por la mañana, las dos residencias de mayores ubicadas en la localidad y el Centro de Apoio Familiar A Braña de Berres, recibieron a los servicios médicos del Sergas y vacunaron a sus residentes. Todos los citados se mostraron favorables a la aplicación de la cuarta dosis, y la jornada de vacunación se desarrolló, en todos los casos, de manera dinámica y sin ningún incidente.

Los más madrugadores fueron los usuarios de la emblemática residencia de A Estrada, localizada en el centro de la villa, que empezaron a recibir sus vacunas a partir de las 8:15 horas de la mañana. En el centro ubicado en la Praza do Mercado, se aplicó la cuarta dosis a 24 de los 25 residentes. La única persona que no tuvo que madrugar –al menos para poner la inyección– ya había recibido la vacuna con anterioridad. La directora del establecimiento, Patricia Varela, se mostró satisfecha con la “predisposición” que mostraron los residentes a la hora de agilizar el proceso, con muchos de ellos “haciendo colas”, antes de que llegaran los servicios médicos enviados por el Sergas a la localidad estradense. Después de su paso por el casco urbano de la villa, los servicios médicos se desplazaron hasta el Centro de Apoio Familiar A Braña, un establecimiento gestionado por el colectivo Apacaf que trata a personas con autismo. En este centro, situado en la parroquia estradense de Berres, se administró la vacuna a 10 usuarios. Los residentes de A Braña recibieron la cuarta dosis a partir de las 10:00 de la mañana, y tampoco pusieron “ningún problema” a los trabajadores del Sergas.

La última parada de los servicios médicos fue la Residencia Amboage. El nuevo centro de mayores resultó ser el establecimiento estradense en el que más dosis se administraron, al vacunarse alrededor de 80 usuarios de la residencia. El director de Amboage, Antonio Patiño, reconoció que los residentes “estaban muy por la labor” de recibir la cuarta dosis y “no pusieron ningún impedimento” que entorpeciera la labor de los servicios médicos enviados desde la capital gallega. En este caso, las inyecciones empezaron a las 10:30 de la mañana y no cesaron hasta las 13:00 horas.

Sin fecha para Lalín

Los usuarios de las residencias de A Estrada fueron los primeros de las comarcas que recibieron la cuarta dosis de la vacuna COVID. A partir de la semana que viene, será el turno de los residentes dezanos y forcaricenses. Los servicios médicos del Sergas se desplazarán a Forcarei el próximo lunes, antes de visitar Silleda, localidad que recibirá sus vacunas el miércoles. En Lalín aún no hay una fecha acordada, pero será más pronto que tarde.

Los positivos aumentan en Lalín y A Estrada

La incidencia del COVID en las comarcas del Deza y en Tabeirós-Terra de Montes no mostró ningún aumento significativo de casos durante las últimas semanas. Precisamente, municipios como Forcarei y Rodeiro acumulan más de quince días sin detectar ningún positivo por coronavirus, entre personas con médico asignado en sus respectivos centros de salud. Del mismo modo, en los municipios de Vila de Cruces y de Cerdedo-Cotobade tampoco han trascendido casos desde hace más de una semana. Por otro lado, en Lalín y A Estrada sí se registró un aumento de contagios durante las últimas siete jornadas. En el municipio dezano se detectaron entre 6 y 9 nuevos casos en los últimos días, a pesar de que, hace una semana, solo había 5 contagiados. En el caso de A Estrada, que únicamente contaba con un par de positivos el jueves pasado, se pasó a una horquilla de entre 3 y 5 casos detectados durante esta semana. En el caso de Silleda, no se han registrado variaciones muy pronunciadas en los últimos tiempos. El municipio trasdezano, que lleva todo el mes en los mismos parámetros, no pasa de dos contagios nuevos por semana. Con un par repite el concello de Dozón, y ahora también el de Agolada, después de un ligero descenso en los últimos siete días. En resumen, dentro de las comarcas del Deza y Tabeirós-Terra de Montes, ningún concello alcanza la decena de positivos, ni en siete ni en catorce jornadas, por lo que el mapa del Sergas solo ofrece datos referentes a la incidencia acumulada. En base a esta, se puede estimar que en la zona se han diagnosticado entre 13 y 20 positivos en la última semana. Aunque las cifras aún siguen siendo bajas en comparación con otros meses, los expertos no dan por muerto al COVID y recomiendan precaución. La vacunación todavía es trascendental para frenar el avance de la enfermedad.

“Este año pondremos menos vacunas”

La coordinadora del Servicio de Enfermería en el centro de salud estradense, Maite Matalobos, espera “menos movimiento en A Estrada” durante la campaña de vacunación de este año. Esto se debe a los cambios implantados recientemente por el Sergas, que pretende centralizar el proceso en la Cidade da Cultura. De esta forma, los mayores de 85 años, que hasta el curso pasado recibían sus dosis en el centro de salud local, tendrán que desplazarse a Santiago de Compostela. Por este motivo, Matalobos espera “poca vacunación” en A Estrada, que en principio, solo prestará este servicio a “las personas inmovilizadas”. De todos modos, la coordinadora de Enfermería reconoció que “todavía no se sabe a ciencia cierta” cómo será todo el proceso de vacunación, por lo que hay ciertos aspectos que aún no están totalmente definidos. En otro orden de cosas, Maite Matalobos celebró el hecho de que A Estrada iniciara la administración de la cuarta dosis en sus residencias. La responsable del servicio de Enfermería estradense añadió que “la próxima semana” continuará el proceso de vacunación estipulado, que afecta a las personas que sean “mayores de 60 años” o “a jóvenes que sufren algún tipo de patología”.