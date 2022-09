Los ‘groupies’ cántabros de las fiestas de Lalín

Se llaman Raquel Cruz, Sheila Cruz, Jose Aceveda, David Vidal y Sergio Higuera y son de cerca de Santander. Todos tienen 26 años y comparten su pasión por la música de orquesta. Debido a ello este fin de semana emprenderán viaje hasta Lalín para poder asistir a todas las actuaciones ofrecidas por formaciones como Olympus, Panorama, Combo Dominicano, París de Noia, América de Vigo, Finisterre, Panamá y Cinema, en lo que será la mayor reunión de este tipo de formaciones con motivo de las Festas de As Dores de 2022.

“El viaje se produce porque al final Galicia es la cuna de las orquestas. Ya estuvimos en su día en Esmelle y en Calo-Teo y ahora como nos cuadraba muy bien con las vacaciones iremos a Lalín, donde estarán todas las grandes orquestas de Galicia durante sus fiestas”, asegura Sergio Higuera poco antes de emprender un viaje planeado al milímetro por este grupo de entusiastas montañeses de la pachanga galaica. Añade que “sobre todo, nosotros aprovechamos estos viajes para buscar ideas ya que solemos organizar fiestas en diferentes pueblos de Cantabria. De hecho, ahora nos toca San Mateo, otra de las chicas hace las fiestas de Riaño y nos vamos moviendo”, explica en su afán de poder conseguir trasladar a su tierra un evento de la magnitud del lalinense para llenar de música las fiestas de la comunidad cántabra.

Sergio Higuera reconoce estar sorprendido por el éxito de estas orquestas entre los más jóvenes: “Aquí no hay tanta devoción por la orquesta como en Galicia. El otro día estuvimos viendo a la Fórmula en Reinosa y no hay tantos aficionados como los que vimos en tierras gallegas. Yo me acuerdo que cuando nos acercamos a la zona de Esmelle lo que nos llamó la atención es que la gente joven de nuestra edad estaba haciendo ya cola para ir a ver a esas orquestas”, recuerda.

En cuanto a cómo unos jóvenes sin tradición de orquestas en su tierra se convierten en auténticos devotos de esta demostración artística, Higuera comienza subrayando que “la pasión por las orquestas me la inculcó mi tío. Sí que es verdad que de su época, que fue en los ochenta, hasta hora han cambiado muchísimo las orquestas y han dado un salto impresionante”, algo que ha contribuido a que gente como estos santanderinos se encuentren hechizados por una puesta en escena que poco o nada tiene que envidiar a la de algunos grupos nacionales e internacionales.

Higuera desvela además que “nos enteramos de lo de Lalín por redes sociales. En principio teníamos decidido ir a Galicia y por las fechas de otros años vimos que todas las grandes orquestas iban a tocar a Lalín”. Y preguntado por su preferida entre todo el elenco del cartel, este joven montañés no duda en indicar que “a mi personalmente me encanta Olympus. Hay a gente que le gusta más París de Noia. Es cierto que están a años luz del espectáculo que ofrece Panorama pero cada uno de los que vamos a viajar a Lalín tenemos nuestros gustos personales”.

Los cinco conocerán la capital dezana en esta “peregrinación musical” tal y como destaca Sergio Higuera: “Es la primera vez que vamos a Lalín. Hemos cogido un apartamento y estaremos de sábado a martes. Nos llama la atención que en el cartel de las fiestas hay charangas y durante todo el día diferentes formaciones musicales, así que seguro que nos lo vamos a pasar en grande esta vez”, concluye.