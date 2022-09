Las “Lobas” dan la salida

La segunda edición del festival O Son dos Arrieiros arrancó ayer en A Estrada entre gran expectación. En un fin de semana en el que la localidad también celebra la Feira do Moble y la Ruta Infantil BTT, la villa estradense reunió a los primeros foráneos, de los miles que llegarán a lo largo del fin de semana.

El festival musical comenzó a las 21:00 horas, con la actuación de A Banda da Loba en el Teatro Principal. La única banda estradense que tocará en O Son dos Arrieiros fue la encargada de dar el pistoletazo de salida, en un evento que reúne a los más importantes grupos emergentes de Galicia. Tras el concierto de la agrupación estradense, la celebración se trasladó a la renovada Praza da Feira. El escenario, instalado el jueves, albergó otras tres actuaciones que completaron la programación del viernes. En esta jornada inaugural, la Feira acogió los conciertos de Sleepy Spice, que comenzó a las 22:00, Berto, a las 23:00, y C. Mirazo, que inició su concierto con la llegada de la media noche. A pesar de ser el primer día, la afluencia de gente no decepcionó y se pudo ver un gran ambiente por las terrazas de la plaza donde se realizaron los conciertos. El tiempo acompañó y la inauguración de esta segunda edición de O Son dos Arrieiros resultó ser todo un éxito.

Después de los conciertos del primer día, en la jornada de hoy se celebrarán la mayoría de actuaciones que, al igual que ayer, se localizarán en los cuatro escenarios habilitados en diferentes puntos del casco urbano: la Praza da Feira, la carballeira del Campo da Feira, la Praza do Novo Mercado y el Teatro Principal de A Estrada.

Un fin de semana completo

Hoy se celebrará el “día grande” de O Son dos Arrieiros, con 15 conciertos repartidos a lo largo de la jornada. La primera actuación del día correrá a cargo de Mundo Prestigio, que estarán en la Praza da Feira a partir de las 12:00 horas. Por la tarde y en el mismo escenario, a las 14:00 tocarán The Rapants, a las 16:00 lo hará María Grep y, a las 18:00 horas, será el turno de Youcanthide. Más tarde, darán sus conciertos Grima, que actuará a las 20:00, Ortiga, a las 23:00, y Señora Dj, que se subirá al escenario sobre las 23:00 de la noche. Por otro lado, el escenario de la carballeira del Campo da Feira acogerá las actuaciones de Treintañeras Cañeras (13:00), Catuxa Salom (15:00), Allova (17:00), Copa Turbo (19:00) y Thee Blind Crows (22:00). Además, la gaitera Susana Seivane y el dúo Caamaño&Ameixeiras actuarán en el Novo Mercado por la mañana, mientras que Néboa lo hará en el Teatro Principal a las 21:00 horas.

Durante la jornada del domingo, O Son dos Arrieiros cerrará su segunda edición con las actuaciones de Grande Amore, a las 12:30, y Kris K DJ, a las 13:30 horas. Los dos artistas serán los encargados de amenizar la sesión vermú que se celebrará en la renovada Praza da Feira.

Copa Turbo, banda en cierta relación con A Estrada, actúa hoy

La Praza da Feira albergará el concierto de Copa Turbo a partir de las 19:00 de la tarde. El cuarteto, una banda gestada en la zona del Baixo Ulla, es una de las bandas del festival que más relación tiene con A Estrada. Excepto A Banda da Loba, no participa ninguna banda local. Copa Turbo, por proximidad –sus integrantes son de Padrón, Catoira, Dodro y Vilagarcía–, porque suelen ensayar en Valga y por lazos familiares de alguno de sus miembros, es la agrupación, con permiso de “As Lobas”, que podrá sentirse más identificados con el festival y con la localidad que lo alberga. Además, aunque no formaron parte del cartel de grupo en la anterior edición, dos de sus miembros sí estuvieron en el festival, trabajando en la barra de bebidas. Copa Turbo se identifica dentro del género post-punk, buscando ritmos “bailables y repetitivos” pero que “no se hagan muy pesados”. Aun así, reconocen que “no se cierran a nada” y que no les importa “experimentar” o utilizar ciertos aspectos que no estén enmarcados dentro de los géneros musicales que suelen utilizar.