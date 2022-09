“En el turismo hace falta paciencia”

Lucía Presas Mato (Silleda, 1993) es una guía turística que desempeña su actividad laboral por toda Galicia. Se licenció en la Universidad de Ourense en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. Al tratarse de una carrera para la que se necesita ser políglota, Lucía tiene acreditados los idiomas de: español, gallego e inglés. Además de dominar a la perfección el italiano.

–¿Por qué eligió dedicarse al ámbito del turismo?

–Principalmente porque siempre me gustó viajar y conocer nuevos lugares. Además, por suerte se m daban bien las lenguas y con respecto a ese tema no tenía problema, así que principalmente por eso.

–¿Considera que es importante la formación en turismo?

–En lo que respecta al ámbito de hostelería, si que hace falta formación. En lo referente a ser guía turística, que es lo que soy yo importa más que la información relacionada con turismo, los idiomas. Porque lo que es este trabajo implica conocer bien tu comunidad, saberse expresar de cara al público y no tener vergüenza. Priman más esas cosas que una formación específica para ese ámbito.

–¿Cómo definiría su trabajo exactamente?

–Para realizar mi trabajo lo fundamental es tener don de gentes y mucha paciencia. Mi labor en sí consiste en explicarle a la gente cosas generales sobre Galicia, como datos geográficos, el idioma, etc. De ahí paso a relatar curiosidades de la zona concreta que estemos visitando.

–¿Tiene un horario concreto o pueden llamarla de repente ?

–Eso en sí lo marca la agencia. Yo siempre suelo trabajar con las mismas, entonces el horario por norma general está entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde, pero depende de la ruta. Luego está también el tema de los cruceros, que pueden tener visitas de cinco horas, pero depende de las excursiones que compren. El horario fijo en sí suele ser lo que dure la ruta.

–¿Qué es lo que más le gusta de esta profesión?

–Lo que más me gusta es descubrirle a la gente nuestra comunidad, poder enseñarles cosas que las personas atribuyen a significados completamente distintos y ver que se van satisfechos y sabiendo algo nuevo del lugar. Un ejemplo son los peregrinos, a los que les causa mucha curiosidad los hórreos, que mucha gente piensa que como tienen una cruz en el tejado, es ahí donde se entierran a los muertos.

–¿Cuáles considera que son las aptitudes más importantes que debe tener un guía?

–Idiomas, mucha paciencia y pasión por lo que haces. Porque hay veces que te toca hacer la misma ruta dos veces a la semana, entonces tiene que ser algo que te guste porque si no repetir siempre los mismo puede llegar a cansar. Sin embargo, si tienes pasión, lo llevas de otra forma.

–Con respecto a este verano, ¿ha observado una masificación de turistas tras los dos años de pandemia?

–Hay muchísima más gente. Por normal general en la mitad de julio y agosto son turistas españoles. Pero antes de esto hubo bastante gente extranjera. Antes esto también ocurría, pero no a tal nivel como se ha visto este año. Sobre todo, lo que más se ve son peregrinos.

–¿Qué opinión le merece el sector turístico en Galicia?

–Habría que cambiar cosas por el hecho de que, por ejemplo, nosotros para guiar necesitamos una acreditación de la Xunta, que te identifique como guía oficial. Entonces, dentro de Galicia puedes realizar esta actividad, pero estamos teniendo mucho intrusismo en el sector. En Santiago de Compostela, al ser Patrimonio de la Humanidad, está más controlado. Pero en sitios como Finisterre o Combarro que, a pesar de no tener esta certificación sí que están protegidas por ser espacio natural o ser Bien de Interés Cultural (BIC), hay mucha gente que va guiando sin tener acreditación oficial. Además, con respecto al sector, no hay una compensación si de repente tienes previsto realizar una excursión y de pronto se cancela, es algo que se debería mirar, porque si eres trabajador por cuenta ajena no hay problema, pero la mayoría de guías somos autónomos. Entonces, son días que pierdes por reservarlos a una agencia.

–¿Qué consejo le daría a alguien que quiere trabajar en el ámbito turístico?

–En el ámbito del turismo les recomendaría que hiciesen un Erasmus, y si puede ser que se fueran a estudiar o de prácticas fuera, para abrir mentalidad, aunque esto vale para el turismo y para todo. También es una buena experiencia para ver cómo funciona el turismo en otros países. Otro consejo que les daría es que hicieran hincapié en los idiomas, que son muy importantes y en aprender a perder el miedo a hablar delante de la gente. Porque no es lo mismo estar con tres compañeros y tener un buen don de palabras que estar delante de una multitud de 50 personas de distintos puntos geográficos ante los que tienes que desarrollar un discurso.