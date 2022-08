Silleda y Agolada intervendrán en dos de los enclaves naturales más visitados por los amantes de las rutas de senderismo y el patrimonio natural, gracias a sendas ayudas de la Conselleria de Medio Ambiente, en el marco de las subvenciones para inversiones no productivas vinculadas a la realización de objetivos agroambientales y climáticos en concellos con zonas en Red Natura 2000.

Retirada de pavimentos

Silleda obtuvo una aportación de 20.000 euros para un proyecto que supera los 46.000. Con él subsanará deficiencias del tramo del Sendeiro do Deza que discurre por este municipio. Prevé, de este modo, retirar el pavimento inadecuado y mejorar el sistema de evacuación de aguas. Habrá además que reparar escaleras y crear una pequeña plataforma que sirva de observatorio, a modo de mirador. La plataforma de madera, irá sobre una roca de gran tamaño, para ver otra perspectiva de la ribera del río y de la concatenación de saltos, hasta llegar a la catarata del Toxa.

El tramo sobre el que se va a actuar arranca precisamente al pie de la fervenza y discurre por el margen del río durante unos 260 metros, hasta la conocida como ponte de Ferro, que une Silleda con Cruces a a la altura de Merza. Habrá, además de las mejoras citadas, paneles informativos sobre la ruta de senderismo y su entorno, y se repondrán las barandillas deterioradas.

Con esta actuación, Silleda continúa su apuesta por adecentar espacios y enclaves naturales. Así, creó las rutas de Fervenza da Férveda y la Fervenza de Santa Mariña, en Grava, donde también está disponible un mirador.

El Concello de Agolada, por su parte, creará un observatorio de aves y fauna en el Sobreiral do Arnego, gracias a una ayuda de la Consellería de Medio Ambiente que asciende a 19.993 euros. Esta cuantía cubre también la colocación de distinta sinaléctica. El Concello tendrá que aportar 4.198 euros más IVA.

El observatorio quedará colocado en un sendero que discurre por la parroquia de Carmoega y el entorno del río Arnego. Será un observatorio de madera, que permita ver aves y diferente fauna de este espacio protegido, sin incomodarlos. Agolada opta por esta dotación en vista de que cada vez hay un mayor interés por el orniturismo y una mayor sensibilización ambiental. Hay que señalar que en el Sobreiral do Arnego podemos ver especies como el halcón peregrino, l garza real o el picapez común, entre otros.

Por otra parte, el sendero que transcurre por el Sobreiral do Arnego cuenta con decenas de usuarios, pero carece de paneles informativos que les indiquen la riqueza de la flor y la fauna de la zona. La actuación del Concello de Agolada para potenciar el Sobreiral do Arnego no es la primera que se lleva a cabo. Desde 2016, el colectivo ecologista Adega puso en marcha un programa de custodia de este sobreiral que incluía, entre otras cuestiones, la colocación de varias cajas que sirviesen de refugio a los murciélagos, así como paneles divulgativos en la finca conocida cono Zarra da Pena.

Entrega de pájaro

Y ya que hablamos de fauna, ayer por la mañana unos visitantes hallaron en el entorno de Os Pendellos una cría de pájaro que no conseguía volar. Lo entregaron en el consistorio, desde donde se contacto con el centro de fauna de Carballedo, en Cerdedo-Cotobade, para que lo recogiesen. Este centro depende de la Consellería de Medio Ambiente y se encarga de recuperar u rehabilitar fauna silvestre autóctona que no esté en condiciones de subsistir por sí misma en el entorno natural. Si el animal no puede reintegrarse en el hábitat natural, lo hará mediante programas ya se de conservación o de educación ambiental.