Desde la oficina de consumo de A Estrada alertan de un nuevo intento de estafa. en la localidad. Al parecer, en los últimos dos días se han notificado cuatro consultas en relación con llamadas ofreciendo una cita para la cuarta dosis de la vacuna anti-COVID. Presuntamente, los estafadores buscarían conseguir datos personales de las víctimas, fingiendo que estos son necesarios para concertar la cita de vacunación.

Desde la oficina de consumo recomiendan que no se facilite ningún dato personal por teléfono, mensaje o correo electrónico sin consultar anteriormente con fuentes del área sanitaria como puede ser el médico de familia o el centro de salud. Asimismo, el Sergas también se ha manifestado en relación a este tema, al ser esta una treta que afecta a la totalidad del territorio español. Advierten de que este no es el procedimiento seguido por la gestión de la vacunación y piden a la ciudadanía que no responda a este tipo de llamadas.