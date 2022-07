El líder de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, sostiene que la demora de las obras en el CEIP Xesús Golmar tienen a la comunidad educativa como gran perjudicada. Lamenta que el alcalde, José Crespo, no salga a dar explicaciones tras su advertencia de paralización de los trabajos y descargue esta responsabilidad en la edil Paz Pérez “con una patética respuesta”. “Le digo que si hiciera las obras a tiempo y no se dedicase a otras cosas no tendría este problema”, alega. En cuanto al sobrecoste de materiales que habría desencadenado la suspensión temporal de los trabajos en el colegio Xesús Golmar, pide que se realizasen consultas al mercado y, por otro lado, señala que entre el proyecto de este centro educativo y el previsto para la calle Manuel Rivero el coste de ambas infraestructuras se disparará en 700.000 euros más.