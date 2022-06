“Ya fui estradense de niño y ahora lo vuelvo a ser”

El célebre David Amor (Salceda de Caselas, 1980) será el encargado de dar hoy el pregón que abrirá oficialmente el San Paio 2022. El artista gallego, que se mudará a la parroquia de Arca próximamente, recitará el discurso a las 22:00 horas. En principio, está previsto que el acto se celebre en la Praza do Concello, pero en caso de lluvia se realizará en el Teatro Principal.

–¿Por qué es David Amor el elegido para dar el pregón en el San Paio de este año?

–Creo que es por seguir la línea que marca el Concello, de traer pregoneros locales. Yo ya fui estradense cuando era pequeño, y ahora vuelvo a ser vecino de A Estrada. Viví aquí de los 7 hasta los 13 años, debido al trabajo de mi padre. Por aquel entonces tenía la manía de vivir con mis progenitores (risas).

–¿Dónde se instalará? ¿En el casco urbano o en el rural?

–En Arca, voy a ser vecino de Isi. Tenemos una muy buena relación e incluso me ayudó a buscar la finca en la que voy a vivir. Lo conocí en el programa televisivo “O rei da comedia”, en el año 2001, y desde entonces nos llevamos muy bien.

–¿Encuentra A Estrada muy cambiada, desde que vivió aquí cuando era niño?

–Yo creo que sí, porque creció mucho. Sobre todo el centro, especialmente la zona de los institutos y sus alrededores. También noto que el ayuntamiento, en general, creció bastante.

–No sé que experiencia tiene como pregonero, pero ¿ya sabe qué dirá hoy durante el discurso?

–Pues todavía ando afinando el asunto. Es el pistoletazo de salida que marca el inicio de las fiestas y mi intención es mezclar un poco de humor con recuerdos míos de cuando vivía aquí de pequeño. También hablaré de cómo cambió A Estrada desde que me mudé y del San Paio en sí.

–Usted jugó mucho al balonmano, tanto que llegó a dedicarse profesionalmente a ello. ¿Sabe que en A Estrada no tenemos equipo?

–Hubo un equipo hace años, pero hoy en día está la cosa difícil. Sobre todo porque tiene mucho seguimiento el fútbol, aquí el Estradense tira mucho. Cada zona tiene sus preferencias deportivas. Por ejemplo, en Lalín sí que se sigue mucho el balonmano.

–¿Usted le da algo al fútbol?

–Nada, nada. Ni yo a él, ni él a mí. No nos llevamos nada bien (risas).

–¿Cómo acabó siendo humorista, tras dejar el deporte profesional?

–Pues entré en el programa de la Televisión de Galicia donde conocí a Isi. Allí también estaba Fran García, que era monologuista y me propuso hacer monólogos con él. Empezamos a realizar espectáculos, giras... y hasta hoy.

–¿Cómo se definiría? Ha sido cómico, monologuista, actor, artista...

–Yo me defino como una persona a la que le gusta cobrar por lo que hace (risas). Realmente sí que soy todo eso, porque me dedico a esas cosas. Pero creo que tampoco hay por qué definirse como algo en concreto, no tiene importancia.