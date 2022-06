“Bajo mi punto de vista el problema sanitario en Lalín y comarca es gravísimo”. Así de contundente fue ayer Román Santalla, portavoz del grupo municipal socialista, tras reunirse con profesionales de emergencias sanitarias del 061 y del PAC de la capital dezana. Santalla estuvo acompañado, entre otros, por la parlamentaria autonómica Paloma Castro y el portavoz de Sanidade de los socialistas en el Parlamento, Julio Torrado. Este anunció que “iniciaremos nuevamente iniciativas que presentaremos mi compañera Paloma Castro y yo en el Parlamento de Galicia para trasladar posiciones de diálogo sensatas, pragmáticas, posibles y que den soluciones” tanto a la reivindicación de una ambulancia medicalizada en la zona como a la cobertura de las bajas en el ambulatorio.

Torrado recordó que “Feijoo prometió en 2019 una ambulancia para Lalín y dio por cumplido su compromiso con una ambulancia que no es tal, sino que es un vehículo de apoyo que sirve para la atención programada, que no trabaja todas las horas ni tampoco todos los días. No resolvería nada de lo que realmente se necesita”. Y enfatizó diciendo: “Seamos claros y realistas. Estamos en la reivindicación de la ambulancia medicalizada 24 horas pero sabemos que es difícil y que los recursos no llueven del cielo. Por tanto, nuestro grupo municipal defendió una ambulancia que no sea medicalizada pero que esté las 24 horas los siete días de la semana. Es decir, aquella ambulancia que prometió Feijoo que se cumpla. No es nuestra solución ideal pero es una solución posible”.

Por otro lado desveló que “los profesionales nos trasladaron, sobre todo, la necesidad de más personal porque la dotación es insuficiente. Están haciendo un trabajo por encima de lo que se les puede exigir. Todos coincidimos en que la demanda de una ambulancia medicalizada es una necesidad pero podrían entender acerca posturas a una solución más posible, que sería esa ambulancia 24 horas todos los días pero que mientras no pueda ser medicalizada, que sea una de Soporte Vital Avanzado o similar. Esa solución intermedia podría empezar a ayudar”.

Según Torrado, “los profesionales del PAC y el Centro de Salud demandan que se cubran las bajas de los que están de vacaciones y las de larga duración. Y, sobre todo, en aquellos casos en los que si uno tiene que cubrir una baja de tres meses, no puede ser que el propio Sergas contrate por un mes y luego a ver si otro mes… Hay que cubrir las bajas pero con contratos decentes”.