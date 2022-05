Un molesto ruido trae de cabeza a los vecinos del barrio de As Baratas, en el núcleo urbano de Silleda. El zumbido, que no cesa nunca, ni de día ni de noche, procede de una caja de telecomunicaciones –creen es de la empresa R– instalada en la Praza Benito Rivas, lugar de encuentro, de ocio y de esparcimiento para los residentes en el entorno. Pero no solo molesta a los usuarios de este espacio público, sino que se percibe perfectamente desde el interior de las viviendas, incluso con las ventanas cerradas en las que están más cercanas a la plaza, para desgracia de sus inquilinos, que ya no saben qué hacer ni a quién recurrir. Algunos acudieron al Concello de Silleda, pero no les dieron solución, por lo que la semana que viene presentarán un escrito formal con la esperanza de que así atiendan sus reivindicaciones.