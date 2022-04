Feijóo pregonará la Feira do Cocido de Lalín en su último acto como presidente de la Xunta

Alberto Núñez Feijóo, el todavía presidente de la Xunta de Galicia y recién elegido mandatario nacional del Partido Popular, será el pregonero de la LIV Feira do Cocido prevista para el día 24. El anuncio fue hecho ayer por el alcalde de Lalín, José Crespo Iglesias, durante la presentación del evento gastronómico en la Casa de la Panadería de Madrid. “Va a ser el presidente Feijóo porque yo tenía pactado con él que como presidente de la Xunta de Galicia tendría que ser pregonero del Cocido y él me dijo que sí pero siempre estábamos posponiendo la fecha. Ahora que se viene para Madrid no le queda más remedio. Ese día va a ser todavía presidente de la Xunta, por lo tanto probablemente será el último acto digamos de importante que realice en Galicia como presidente de la Xunta”, explicó el mandatario lalinense. Crespo subrayó que fue algo “que le hemos pedido los de Lalín con cariño porque, aunque lo podíamos dejar para otro año, ya no tendría tanta relación con Galicia”.

Aunque en un principio estaba prevista la presencia, ayer, del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el acto protocolario, finalmente problemas de agenda hicieron que la anfitriona del mismo fuera Almudena Maíllo del Valle, concejala presidenta del Distrito de Moratalaz y titular del Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid. Junto a ellos, Rafael Ansón, expresidente de la Real Academia de Gastronomía, completó la nómina de participantes en el evento. Ante ellos, Crespo recordó que la Feira do Cocido “fue evolucionando con el tiempo y la hemos convertido en una herramienta económica. Para nosotros el cocido es un plato pero también una herramienta económica de primer orden. En el interior de Galicia tenemos un turismo de tranquilidad que a los madrileños les va a venir muy bien”. El regidor municipal hizo hincapié en que “Madrid es el lugar de España con más comendadores del Cocido incluso más que en Galicia” y recordó que este año el certamen culinario lalinense se suma al proyecto “Os cocidos do Camiño” porque queremos meter el Cocido como un reclamo importante del Xacobeo, que es el fenómeno cultural más importante de Galicia”. Destacó la celebración de un congreso en el mes de octubre dedicado a lo distintos cocidos que jalonan la ruta jacobea para el que “aún no tenemos fecha exacta porque con la pandemia siempre hay que andar para adelante y para atrás”. Panegírico Después de que Almudena Maíllo enfatizase en que “Madrid y Galicia siempre hemos sido comunidades hermanas” y destacase que para Madrid “el impulso de la gastronomía como reclamo turístico es fundamental”, Rafael Ansón fue el encargado de tomar la palabra para efectuar una glosa de la cocina a lo largo de la historia. El maestro de la gastronomía subrayó que la gastronomía “es el hecho cultural más importante del ser humano” y que “en torno a una buena mesa todo es más fácil”. Ansón hizo votos para que la nueva gastronomía “sea la más sostenible; hace falta que el mar y la tierra sigan dando alimentos”. Como no podía ser de otra forma, el especialista culinario también insistió en que la gastronomía es “una forma de fomentar el comercio exterior y el turismo”. En este sentido, Rafael Ansón afirmó que “toda España es un prodigio de materia prima” y no dudó en indicar que “Lalín y cocido son una razón más para vivir”. Y reconoció que “me parece una idea genial que en Lalín pensaran que a través de un plato tan popular como es el cocido, dándole un carácter especial, la gente vaya allí para comer el cocido pero también a ver Lalín”. El empresario hotelero ourensano Melquíades Álvarez, entre los cinco nuevos comendadores Melquíades Álvarez (Ourense, 1953) es uno de los cinco nuevos comendadores del Cocido en su edición de 2022. Crespo aprovechó la ocasión de visitar Madrid para solamente adelantar su nombre y dejar en suspenso el de los nuevos poseedores de la capa de Florentino. Este emprendedor orensano es uno de los hosteleros gallegos más populares de Madrid, que ha hecho del Restaurante “El Torreón” de El Pardo, el lugar de encuentro para respirar entre pinares, ante menús muy celebrados y para todo tipo de acontecimientos, logrando el mejor servicio en la relación calidad-precio de la oferta gastronómica de la capital. La macrofiesta del magosto que organiza cada año es, por ejemplo, un alarde gastronómico gallego difícil de igualar, que ya se ha institucionalizado como una de las celebraciones galaicas más relevantes a orillas del Manzanares. El flamante Hotel Preciados, inaugurado en el corazón de Madrid, se promociona como el “hotel de los gallegos en Madrid” sin ningún tipo de complejos y es una muestra más de las empresas a las que dedica su esfuerzo este entusiasta gallego que se vuelca en apoyar todas las actividades relativas a la promoción de Galicia en la Villa y Corte. Álvarez también es el patrón del centenario Café Varela, refugio de literatos, poetas y bohemios durante un siglo. Azorín, Baroja, Unamuno, Valle, Alberti, Cela, Carrére o Ruano recalaban en el Varela.