El tradicional concurso de las “Santas Tapas” volverá a celebrarse en A Estrada, después de dos años de parón forzado a causa de la pandemia. Como es habitual, el certamen se desarrollará durante la Semana Santa, desde la tarde del miércoles 13 hasta el domingo 17 al mediodía. Este año participarán 25 locales, presentando tapas muy variadas y para todos los gustos, por un precio de 2,50 euros. Esto supone unas ligeras variaciones respecto a la última edición que se celebró hace tres años, ya que cada tapa tenía un coste de 2 euros y participaron cuatro locales más que en esta ocasión.

La Asociación de Hosteleiros da Estrada, entidad organizadora de las “Santas Tapas” desde 2019, todavía está pendiente de cerrar los últimos flecos del concurso. Ayer aún estaban decidiendo qué premios otorgarían a los establecimientos ganadores o si realizarán alguna actividad paralela al certamen gastronómico, como por ejemplo algún concierto. Para hacerse una idea de los posibles premios, en la última edición se entraba en el sorteo de 1.000 euros en caso de haber consumido la tapa de todos los establecimientos participantes. En todo caso, Adriana Abelleiro, presidenta de los hosteleros de A Estrada, aseguró que tendrían “todo cerrado” entre ayer y hoy.

Lo que sí tienen por seguro en la asociación, es el nombre de todos los locales que participarán este año. La mayoría son viejos conocidos que ya han participado en otras ediciones de las Santas Tapas, pero la lista incluye también establecimientos que surgieron tras la pandemia, como el Malo Será, el Ananás o la Parrillada A Brasa, que aunque conserva el nombre del anterior negocio es un proyecto nuevo. Por otro lado, los últimos dos años, que resultaron especialmente aciagos para la hostelería, provocaron que varios de los establecimientos participantes en la edición de 2019 tuvieran que cerrar sus puertas para siempre. Prueba de ello es que locales como el Come, Bebe, Cala, el Acapulco, la Nixon, el Boliche, Nicol’s o el Robert’s Café, estuvieron en las últimas Santas Tapas y actualmente ya no existen. Otros, como el Gran Vía, el Vasán o la Tapería O Camiño han decidido no participar este año, aunque permanecen activos y gozan de “buena salud”.

Las cuatro rutas

Como viene siendo habitual desde hace varios años, los bares de las Santas Tapas se organizarán en cuatro rutas diferentes. Ayer, la organización todavía no había decidido como se van a repartir los premios, pero en las últimas ediciones del certamen se podía entrar en el sorteo de regalos en caso de haber probado las tapas de, al menos, tres bares de cada ruta. Presumiblemente, en la edición de este año se seguirá un modelo similar.

En cada ruta, como es lógico, se incluyen establecimientos de la misma zona. En la Ruta 1 estarán Os Peares, Eureka, O Café de Xulia, Bar Oasis, O Mesón y A Brasa. En la Ruta 2, que cuenta con un local más que el resto, se encuadran los bares de la Zona dos Viños y alrededores: Scala, O Candil de Silvia, Navegación, Enredo, Bodegón, 20 Berzas y el Velis Nolis. En la 3 cuentan con el Andalucía, As 3 Portiñas, O Paseo, Malo Será, Bodeguiña y Ananás. En la Ruta 4, Samaná, O Lar, Amadeus, Taverna da Feira, Florida y Regatos.