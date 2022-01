Al igual que hizo días atrás Forcarei, Lalín también remitió a la Xunta aquellos expedientes de sanción por no emplear la mascarilla y que no pudo comunicar por carta. Por eso, ayer el DOG publicó una resolución de Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, en la que se indican los DNI de las 14 personas que van a ser sancionadas con 100 euros cada una por no usar la mascarilla obligatoria en los términos que marca la ley. Estas personas, además, no forman parte de los colectivos que están exentos de emplear dicho sistema de protección. Pueden consultar el expediente en las oficinas del Concello durante 10 días hábiles, a contar desde hoy. Además, el pago de las sanciones, en periodo voluntario, puede hacerse gasta el 20 del mes siguiente o el 5 del segundo mes posterior, según cuándo se le notifique la liquidación.