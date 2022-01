La restauración de Lalín descarta una bajada de reservas por el traslado del Cocido a abril

El anuncio de que 54ª Feira do Cocido de Lalín se pospone al 24 de abril con el objetivo de que entonces la crisis sanitaria se haya normalizado y permita la celebración del evento con garantías y preservando su esencia de la gran cita de la gastronomía de Galicia ha sido recibido con una mezcla de resignación y expectación por el sector de la restauración de la capital dezana. Sin embargo, la opinión generalizada es que la decisión no debería de cercenar las reservas previstas hasta esa fecha en los restaurantes, sobre todo por la fidelidad que suelen demostrar los clientes habituales en estos comedores.

Alberto González, de Casa Currás, manifiesta que “primero hay que aceptar que pospongan el día porque es lo que hay y me parece bien. Al final, el cocido se come todo el año. Yo ya lo sabía desde hace tres días por la reunión que tuvimos pero hasta que no llamemos a la gente no sabremos cómo van a reaccionar tampoco. De todas formas, en el fin del semana sí que influye porque nosotros tenemos pandillas grandes que vienen siempre por la feria y al no haberla me imagino que no vendrán”. González desvela, además, que “antes de la última ola íbamos como cañones en lo que a reservas se refiere porque todos los días era como si fuera un domingo cualquiera”.

Por su parte, Diego López del restaurante La Molinera piensa que la medida “no nos va a perjudicar porque al final son meses en los que llenas igual y no creo que suframos mucho. La fiesta es un sólo día y lo que importa es la temporada y yo creo que al no haber cierres y, como en nuestro caso, mantener las medidas sanitarias con la distancias como Dios manda y los protocolos al día, no creo que tengamos ningún problema”. El prestigioso cocinero dezano recuerda que en su local “ya preparamos desde el verano muchos cocidos incluso más de lo normal y octubre y noviembre fueron meses parecidos a enero y febrero. Con eso te digo todo”.

José Luis Cabanas del restaurante Cabanas reconoce que “todos los cambios siempre afectan. Con el rollo de la pandemia es lógico que se tenga un poco de precaución. Este aplazamiento algo puede afectar porque el día grande del Cocido se diluye en lo que es el mogollón pero yo confío en que la gente siga viniendo igual durante el Mes do Cocido, aunque supongo que lo harán de una forma mucho más espaciada en el tiempo”. Al igual que sus colegas, Cabanas coincide en señalar que “este año estamos yendo muy bien en esto de las reservas y se empezó duro muy temprano después de las no fiestas patronales los fines de semana fueron un auténtico hervidero”.

Por último, Graciela Vila, del Pazo de Bendoiro, muestra su opinión particular en un establecimiento que se distingue del resto por su oferta hotelera. “El año pasado los cocidos que veníamos haciendo siempre, al final se pospusieron todos y no se llegó a hacer ninguno. Este año espero que sí se puedan servir y que de febrero en adelante vaya mejorando la cosa conforme remita la pandemia”. De todas formas, Vila considera que “el riesgo que le veo a este cambio de fechas es que abril se la pueda hacer muy tarde para alguna gente pero a la vista está que si luego se puede celebrar, la gente seguramente que responde”. La responsable del Pazo de Bendoiro se congratula de las previsiones que se manejan en el establecimiento para este recién estrenado 2022 porque “el verano lo tenemos completamente lleno en plan bodas, bautizos y comuniones. En cuanto a los cocidos, los vamos teniendo de seis, ocho o doce comensales de forma esparcida en el tiempo porque es como siempre lo hemos trabajado aquí”, asegura.

Precacución para poder conservar los productos

Uno de los aspectos que podrían condicionar el éxito gastronómico de una Feira do Cocido primaveral es el relativo al tipo de productos que se podrán utilizar en una época del año donde las temperaturas condicionan su conservación. Los restauradores lalinense confían en que los actuales avancen técnicos sobre este aspecto faciliten el trabajo para poder ofrecer el mejor cocido posible incluso en el mes de abril. Alberto González explica que “lo único negativo de todos estos cambios de fechas será lo relativo a los productos porque en abril no hará tanto frío como ahora y la carne tampoco sienta como en estos días del año. El grelo será el que se dé en esa época y ese será el único pero que se le puede encontrar”. Sin embargo, Diego López piensa que “solamente podría afectar al tema de la verdura porque, después, el resto de productos no tendrán ningún problema para resistir las temperaturas que hagan. Date cuenta de que al final consigues tener mercancía todo el año”. Y, por último, José Luis Iglesias es el que se muestra más confiado de todos porque “si conservas bien todos los productos, no creo que haya ningún problema. Es como todo. Hay que organizarse y conservar bien todo a su debida temperatura. Ahora contamos con mecanismos maravillosos para conservar que no había antes”. Todos señalan el hecho de que desde hace algún tiempo se pueden servir cocidos en verano sin ningún problema para poder pensar que la Feira do Cocido en abril será de buen diente.