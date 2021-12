Sangría demográfica en el 67% del territorio

Hasta 35 de las 52 parroquias de Rodeiro, Agolada y Dozón perdieron habitantes el año pasado; doce los aumentaron y las otras cinco se mantuvieron. A 1 de enero de 2020 –fecha a la que se refieren las últimas cifras del INE–, Rodeiro cede 44 habitantes (1,8%) y queda en 2.393; Agolada, tiene 2.304, tras ceder 40 (1,7%); y Dozón, 1.073, nueve menos (0,8%).

Un total de 16 de las 20 parroquias de Camba ven mermada su población; supone el 80% del total, el porcentaje más elevado de la comarca por segundo año consecutivo; solo tres ganan habitantes. En Agolada están en retroceso 15 de 24 (62,5%), mientras que cinco crecen y cuatro siguen igual. De las ocho de Dozón, la mitad bajan y la otra mitad suben.

En cuanto a los núcleos urbanos, únicamente el de Rodeiro se libra de la sangría demográfica, al sumar 17 habitantes y totalizar 328, si bien el año anterior cedía trece y hace dos ganaba once. Aunque es el más poblado, con 415 vecinos, la capital de Agolada pierde cinco por segundo año consecutivo, que se añaden los cuatro de 2018. El núcleo urbano de Castro, en Dozón, cuenta con 126 empadronados, siete menos que en 2019.

Cuatro aldeas más en peligro de desaparición –menos de diez vecinos– elevan el total a 123. Pasan a engrosar este listado las rodeirenses de Alén (Carboentes), Rubiás (Negrelos) y Aldea de Riba (Riobó), con nueve empadronados, tras ceder uno; Órrea, con ocho, dos menos; y Parada (As Maceiras), con siete, tres menos. Pierden cuatro censados Martiña (A Baiña), que queda con uno, y Pallares (Órrea), con dos. Romariz (Trabancas) pasa de nueve a once. También es llamativo el caso de Lama (As Maceiras), que pasa de 30 a 35.

Vence (Rodeiro) se suma a las aldeas despobladas, junto a San Xoán de Camba, Remesar (Carboentes), Devesa (Río), Vila do Fondo (Riobó), Devesa (Rodeiro), Casardixo y Couto (Salto), Cendoi, Quintas y Traspenas (Artoño), Casas Novas (Bais), A Torre (Borraxeiros), Casquive (Carmoega) y Bouzas y Cardoufe (Sanguiñedo).

Rodeiro

Álceme (141, siete habitantes menos que en 2019). Álceme (27), Campo de Rañestras (12), O Carballo (8), A Latiza (16), Paredes (23), Rañestras (55).

Arnego (116, -8). Casar de Seta (17), Cuñarro do Cabo (11), Cuñarro do Medio (21), Farán (27), Mourigás (20), Padín (7), Toiriz (13).

Asperelo (165, -10). Asperelo (28), Barrio (32), Caxide (6), Couso (49), Ourín (35), Pereira (15).

Az (107, -3). Areán (7), Az (21), Cristimil (24), Mamuelas (14), Río de Camba (6), Vilarmaior (9), Vilameá (6), Villaravide (1), Vistuíde (19).

Camba, San Xoán (108, igual que en 2019). Aboldrón (14), Ermida (41), Fervenza (12), Fontelas (3), Lamas (15), Lamazares (4), San Xoán de Camba (0), Vilameá (6), Vilanova (13).

Camba, San Salvador (95, -2). Agrochouso (7), Fondevila (6), Fornas (10), Melide (15), Parrocha (1), A Ponte (9), San Salvador (5), Toiriz (12), Xabalde (23), Xabaldiño (7).

Camba, Santa Baia (89, -2). Barrio (3), Loureiro (14), Santa Baia (35), Subigrexa (20), Verlás (5), Vilaxuste (12).

Carboentes (194, +5). Agrosagro (26), Alén (9), As Antas (9), Bardelás (17), Baroncelle (31), Barregallos (17), Carboentes (32), Castugares (10), Mariñaos (5), Mesón de Augalevada (3), Remesar (0), Torre de Carboentes (35).

Fafián (60, -2). Aciveiro (7), Cubelos (7), Fafián (14), Outeiro (8), Trasulfe (16), Vilachá (8).

Guillar (137, -4). Adelán (28), Arcas (35), Guillar (18), Outeiro (21), A Torre (21), Os Vilares (14).

Negrelos (128, -5). Barbeitos (28), Negrelos (30), Penerbosa (20), Rubiás (9), Vilameá (31), Lama de Mena (5), Puza (5).

Pedroso (89, +1). Eirexe (7), Laxas (25), Pazos (19), Penela (23), Ponte (15).

Pescoso (143, -5). Achacán (3), Cabanas (10), Corroliño (22), Coto (7), Paredes (9), Pescoso (13), Quintá (18), Saa (35), Santa Mariña (10), Suime (16).

A Portela (56, -1). Borrigueiro (2), Coreixas (15), Perros (8), Portasilva (1), A Portela (23), Vilafrío (7).

Río (111, -6). Barbeitos (18), Casasoa (1), Devesa (0), Feira (31), Leboro (27), Mouriz (19), Romaces (5), Veiga (3), Vilar (7).

Riobó (34, -5). Aldea de Baixo (16), Aldea de Riba (9), O Campo (9), Vila do Fondo (0).

Rodeiro (401, +16). Cavada (3), Devesa (0), Eirexa (7), Gaiola (32), Ramos (4), Rodeiro (328), Veigas (8), Vence (0), Vila (19).

Salto (114, -2). Alemparte (25), Calque (29), Casares (9), Casardixo (0), Couto (0), Espasante (7), Faílde (28), Granxa (8), As Quintas (5), Santas (3).

Senra (25, -2). As Povanzas (6), San Paio (14), Senra de Baixo (2), Senra de Riba (3).

Vilela (80, -2). Bagarelas (20), A Baiuca (1), Cantelle (7), Saborín (19), Vilela (33).

Agolada

Agra (41, -2). Abaixo (22), Pereiro (19).

Artoño (93, -1). Artoño (22), Ascontra (2), Buxel (28), A Capela (19), Cartas (4), Cendoi (0), Outeiro (12), Quintás (0), Traspenas (0), Vilar (6).

A Baíña (53, -3). Albergue (15), Brandariz (7), Braña (13), Casas Novas (6), Castro (7), Eirexe (4), Martiña (1).

Bais (35, =). Cacharenzo (2), Casas Novas (0), Costela (15), Sampaio (18).

Basadre (38, -1). Outeiro de Reis (5), A Lama (2), San Estevo (10), Santa María (4), Souto (17).

Berredo (83, -1). Barrio (3), Casiñas (22), A Cornella (16), Eirexe (19), Quintá (23).

Borraxeiros (233, -3). Barrio do Carme (19), Bugalleira (13), Cabanelas (7), Castro (4), Couso (18), Cristín (15), Ermida (18), Meixide (11), As Penelas (3), O Quinteiro (41), Reboredo (5), Regotraveso (23), Sa (2), San Miguel (8), A Torre (0), Vila (17), Vilanova (25), A Ponte do Muíño (4).

Brántega (107, =). Casal (9), Castro (8), Feira Nova (40), Fondo de Brántega (4), Eirexe (12), Moas (14), Sobrado (8), As Torres (3), Vilanova (9).

Brocos (50, -1). Barrio (4), Brocos (25), Bugallal (2), Marquesado (13), Quintela (6).

Carmoega (66, +2). Casquive (0), Devesa (2), Filgueira (2), Eirexe (18), Paradela (12), Pazos (18), Quián (3), Santandré (11).

Eidián (105, +2). Amance (40), Basadroa (40), Eidián (18), Galegos (7).

Esperante (69, -5). Esperante (30), A Penela (20), San Cibrao (19).

Ferreiroa (509, -5). Costa (15), Ferreiroa (10), Fonte de Cántaras (47), Agolada (415), Bidueiros (22).

Gurgueiro (29, +2). Gurgueiro (18), Laxosa (7), San Miguel (4).

Merlín (34, -6). Marcelín (21), Merlín (3), Vila Grande (10).

Órrea (48, -8). Carromao (13), Cima de Vila (8), Costela (4), Órrea (8), Pallares (2), Sisto (1), Vilariño (12).

Ramil (34, +1). Outeiro (16), Ramil (18).

Santa Comba (78, -2). Astrar (15), Carral (18), Castro (3), Garlín (15), Quintela (16), Santán (3), Valadoiro (8).

Sexo (41, =). Costa (9), O Sexo (23), Souto (9).

Sesto (33, -2). Campo (15), Sesto (18).

Trabancas (99, +6). Aián (13), Couso (2), Lamas (18), Romariz (11), Trabancas (14), Trascastro (28), Val (13).

Val (70, -4). Castro (8), Sa (10), Sangorza (19), Val (16), Vilameá (17).

Ventosa (251, -9). Axiaz (22), Buxán (17), Cartimil (32), Eirexanova (12), Laxe (79), Monte (30), Quintela (19), Río (8), Trailamas (17), Vilar (15).

Vilariño (105, =). Belpellós (32), Eirexe (9), A Lagoa (38), Vilariño (17), A Ponte Vilariño (9).

Dozón

Bidueiros (112, +2). Amear (20), A Gouxa (19), Pallota (1), Ruiriz (31), San Martiño (14), Bidueiros (27).

Dozón (164, -6). Carballo (2), Cardelle (16), Cubelos (16), Diz (21), Dozón (10), Embeande (3), Mosteiro (14), Nogueiras (29), Piñeiro (23), Quintá (12), Rebordecovo (2), Riazó (16).

As Maceiras (35, -4). Carballeira (17), Maceiras (12), Parada (7).

A O (207, -7). Abeledo (17), Aldea de Arriba (3), Cadabal (12), Candedo (12), Castro (126), Edreira (4), Mizoite de Abaixo (24), Mizoite de Arriba (5), Reboredo (4).

Saa (152, +7). Amedo (29), Lama (35), Moi (50), Parte (19), Saa (16), As Penas (3).

Sanguiñedo (87, -4). Bouzas (0), Cardoufe (0), Eirelo (9), Sanguiñedo (39), Santo Domingo (11), Seixas (16), Zudreiro (12).

O Sisto (250, +1). Barrio (44), Corredoira (15), Igrexa (53), Paredes (16), Pereiró (22), Pidre (27), Reboredo (31), Requeixo (6), Sestos (29), Quella (7).

Vilarello (66, +2). A Lagoa (26), Vilarello (40).