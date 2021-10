Es cierto que, en ocasiones, los árboles impiden ver el bosque. Es más, concentrar la atención en un solo árbol puede hacer que no se vean, por grandes que sean, los que están justo detrás. Algo parecido semeja suceder con la travesía urbana de la N-640 a su paso por A Estrada. En apenas dos mes y medio de 2019 este vial fue escenario de cinco atropellos, todos ellos ocurridos en pasos de peatones. Esta siniestralidad, que en este ejercicio estuvo concentrada en un espacio temporal reducido pero que no es, ni mucho menos, una novedad, ha pasado desapercibida para el Gobierno Central. Así lo interpreta el BNG estradense, que informó ayer de la contestación que recibió, por parte del Ejecutivo, la pregunta canalizada en el Congreso de los Diputados por el nacionalista Néstor Rego. Para el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, “en la carretera N-640 no hay identificado ningún tramo de concentración de accidentes”.

El Bloque registró en febrero de 2020, a través de su mencionado diputado, una serie de preguntas sobre los accidentes que se registraron en la N-640 a su paso por la capital estradense y también en relación a la largamente demandada variante de esta carretera, una circunvalación que lleva décadas gestándose y que no deja de encontrar palos en sus ruedas. “La respuesta del ministerio no puede ser más surrealista, en un organismo público que tienen entre sus objetivos mejorar la movilidad y la seguridad vial”, sostiene la portavoz del BNG en A Estrada, Susana Camba. Subraya que la afirmación del Gobierno “contrasta de modo brutal con la realidad de los cinco accidentes registrados en 2019 en la N-640 en la villa, uno de ellos mortal”.

Noticias "de provincias"

Interpreta el Bloque con ironía que “las noticias de provincias no llegan a Madrid” y observa que el gobierno estradense “tampoco hizo nada para llamar la atención sobre el riesgo que supone” esta carretera nacional cruzando el casco urbano de extremo a extremo. “Como los accidentes que no ocurren dentro de las radiales madrileñas no cuentan ni incomodan al Gobierno del Estado, remitiremos al Ministerio de Transportes y Movilidad un dossier con la información de la situación de la N-640 a su paso por la villa, a ver si así se dan por informados”, avanzó Camba, que aseguró la intención de este grupo de insistir en que se tomen medidas para poner freno a los accidentes de tráfico en este tramo.

Por otro lado, la respuesta que el Gobierno ofrece al Bloque en relación a la Variante de A Estrada –llamada a liberar al casco urbano del tráfico pesado y de largo recorrido que utiliza esta travesía– tampoco convence. Su corte es del todo burocrático, de manera que los nacionalistas no tendrán más remedio que aguardar a que el Gobierno tome partido en relación a esta circunvalación mediante la consignación para esta infraestructura en los Presupuestos Generales del Estado para 2022. “Se encuentra en fase de redacción e incluirá la tramitación ambiental necesarias y el preceptivo trámite de información pública, obligados por la afectación al Castro de Preguecido”, responde el ministerio, que añade: “la dotación económica presupuestaria para la redacción del citado proyecto y posterior licitación y ejecución de las obras, en futuros ejercicios, será coherente con la fase en que se encuentra el citado proyecto y los trámites pendientes”.

La respuesta no aporta, por tanto, información que no se supiese o se presumiese ya en relación a un proyecto que, cuando parecía despegar, volvió a estrellarse. Todo parecía encaminado para que avanzase, después de décadas, esta infraestructura. Y entonces, un informe echó el freno de mano. Aconsejaba una mayor atención a la zona del Castro de Preguecido, en donde se estuvieron realizando prospecciones. ¿Qué camino seguirá la variante para salvar la situación? Pues parece condenada a no moverse.