En xullo de 1926 Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, Xavier Pardo, Antón Sánchez, Lois Feixóo, Afonso V. Monxardín e Florentino López Cuevillas cubriron en tres xornadas a distancia entre Ourense e Santiago, pasando por dez concellos: ademais da capital ourensá, por Amoeiro, Maside, Carballiño, O Irixo, Lalín, Silleda, A Estrada, Vedra e Boqueixón. Seguían as indicacións do coñecido como Mapa de Fontán.

Onte, no lugar trasdezao do Foxo e 95 anos despois deste periplo, un grupo de actores e actrices dirixidos por Rosa Puga Davila, recrearon parte desta camiñata dos sete intelectuais ourensáns, que en 1920 foran o xermolo da Xeración Nós. Aproveitando tanto este centenario como a celebración do Ano Xacobeo, a peza teatral, que leva por nome Camiño Nós, forma parte da iniciativa que puxeron en marcha os dez concellos mencionados para difundir esta ruta, dando a coñecer todos os elementos patrimoniais con que contan.

A representación estivo aberta a todo o público, e estaba convidado o alumnado de Secundaria. Os actores e actrices recreaban a estancia dos sete intelectuais no Hotel Carlos, no Carballiño, despois de cubrir a primera etapa da ruta xacobea. A obra está adaptada por Luis González Tosar, en base ás crónicas que publicara Xavier Pardo en A Nosa Terra, entre o 25 de xullo de 1926 e o 1 de abril de 1927.

Webserie

Por outra banda, Edicón Consultores presenta hoxe no Pazo de Liñares (11.30 horas) a webserie A paso de muiñeira, producida por esta firma lalinense e dirixida por Adela Otero. A peza fai un percorrido polo folclore e a cultura tradicional das distintas localidades polas que discorre o Camiño de Inverno, ruta oficial xacobea desde o ano 2016.Participan no acto de presentación xunto a directora Javier Blanco, xerente da productora, e os actores Julián e Anabel Montouto. Esta aproveitará para presentar ademais a exposición deretratos que acolle tamén o pazo.