La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación de la Sociedade de Caza e Pesca de Dozón, de modo que ratifica la sentencia del pasado 22 de enero emitida por el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Lalín, en la que condenaba al Tecor a abonar 6.145 euros a un ganadero del municipio por daños del jabalí en varias fincas. Los daños fueron notificados a finales de 2019, al igual que los producidos en parcelas de otro vecino y que la justicia valora en 3.000 euros. El dueño pedía una compensación de 10.000 y, en este caso, la sentencia fue también recurrida.

Desde el Tecor su presidente, José Rodríguez, anuncia que no presentarán recurso de casación ante el Tribunal Supremo, e insiste en que hay que mudar la norma o al menos establecer sistemas como el seguro de cultivos. La ley es, precisamente, el punto de apoyo de la sentencia: la Ley de Caza de Galicia de 1997 y la de 2013 recalcan que los titulares de los aprovechamientos cinegéticos son los responsables de daños y lesiones que causen las especies procedentes de esos terrenos.

La sociedad de caza alegó que estos cultivos no estaban asegurados y que el demandante no había adoptado medias preventivas ante los daños. Recuerda que no pudo comprobar los daños por falta de notificaciones y que la pericial es errónea tanto en la extensión como en la cuantía. Los jueces entienden que el demandante no realizó ninguna actuación negligente, y añade que los cierres de fincas “no son tampoco la solución definitiva para la evitación de tales daños”.

Los destrozos tuvieron lugar en septiembre y octubre de 2019, y el demandante encargó un informe pericial en noviembre. A los ocho días de esta prueba remitió un burofax al Tecor, que tardó más de seis meses en realizar su propia prueba pericial, según reseña la sentencia. Para los jueces, la pericial encargada por el demandante es la más fiable, al ser la más cercana a la fecha de los destrozos.

Dozón no es el único Tecor denunciado por ganaderos asesorados por Unións Agrarias. Hubo también demandas contra Rodeiro y Taboada, que al final no llegaron a juicio.

Firma del convenio con el colectivo de Lalín

El alcalde de Lalín, José Crespo, y el presidente de la Sociedade de Caza e Pesca, José Luis Montoto, firmaron un convenio de colaboración que se renovará actualmente y que permite activar un plan de mejora medioambiental y de producción de animales silvestres. A la firma acudió también el edil de Deportes e Agricultura, Avelino Souto. Es la primera vez que se firma un convenio entre el Concello y el Tecor. Permitirá desbrozar los montes, realizar siembras de cereal y repoblar conejos (2.600), perdices (2.200) y faisanes (200).

El acuerdo también contempla realizar actividades divulgativas para que los vecinos y vecinas conozcan de cerca la actividad de los cazadores. Por eso, a finales de año están previstas jornadas educativas para los más jóvenes. Desde el Concello recuerdan que la caza es fundamental para la supervivencia de las explotaciones ganaderas, dado que esta actividad permite controlar la densidad de jabalí. El animal, al margen de suponer un riesgo para los cultivos y las granjas de porcino (por ser posible transmisor de la peste africana) también es un gran depredador de conejos y perdices.