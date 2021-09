El coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, mostraba ayer su asombro ante el anuncio de que se está buscando un pregonero para esta edición de la Feira do Cocido. La sorpresa viene de que “en su momento, fue anunciado a bombo y platillo que este año sería el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo”, indican desde la formación. Así, Cuíña se pregunta si la razón de que no sea el mandatario se debe a que los actos no serán multitudinarios debido a la pandemia. Además, señalan que este hecho es una demostración de que el Partido Popular pretende utilizar partidariamente la figura del Pregoeiro do Cocido, buscando otro alternativo debido a las circunstancias.

Compromiso por Lalín también apunta que Núñez Feijóo está acostumbrado a actuar solo en función de quien gobierna en cada municipio, recordando que al anterior gobierno no avisaba de su ausencia a actos hasta 24 horas antes. “Solo vemos que en un momento decisivo de la crisis, a Lalín solo viene cuando hay que pedir voto, lo cual lo retrata una vez más delante de nuestros vecinos”, añaden desde el partido. De este modo, también reflexionan si en la próxima edición y si la pandemia lo permite, el presidente gallego estará más receptivo a aparecer en Lalín.