El portavoz municipal del BNG, Francisco Xavier Vilariño Taboada, continúa mostrando su interés por descubrir el paradero de más 51 mapas del legado de Hilgen. El geógrafo holandés, dada su vinculación con la zona, había decidido que todos sus trabajos fuesen depositados en el Concello de Lalín. Tras una exhibición en el Museo de la Minería de Fontao, en Vila de Cruces, el material fue devuelto de nuevo al ayuntamiento lalinense, pero sin contar con dichos mapas.

El partido nacionalista ya presentó en el anterior pleno una moción solicitando interponer una demanda judicial contra el Concello de Vila de Cruces por no devolver íntegramente el material. Tras el voto en contra del PP de Lalín, el líder del BNG plantea las siguientes cuestiones. En primer lugar, preguntan por el número de escritos oficiales que el municipio de Lalín le remitió al de Cruces reclamando la devolución de los mapas y cuál fue el registro y fecha de salida de cada uno de los documentos. Además, se cuestionan también con qué representantes del Concello cruceño se habló y que se trató o que acuerdos surgieron de esas reuniones.

Por otro lado, inciden en por qué no se ha informado públicamente de las negociaciones, por qué hace más de un año que no se conoce ningún tipo de avance y si la no devolución se trata de una estrategia para proteger a alguien. De esta manera, el BNG se pregunta que va hacer ahora el gobierno local, en vista del estado del problema y cuál va a ser la respuesta ante la Valedora do Pobo.