María Dolores Fernández Galiño, Valedora do Pobo, ha admitido finalmente la queja presentada por el geógrafo lalinense Antonio Presas sobre los 51 mapas extraviados de Jan Dirk Hilgen. Estos documentos se perdieron durante su estancia en Vila de Cruces, entre 2012 y mayo de 2018. La Valedora do Pobo también señala en su escrito que “iniciamos las actuaciones oportunas ante los concellos de Lalín y Vila de Cruces para que nos facilite información sobre los problemas que motivan la queja”. Fernández Galiño recuerda, además, que no puede entrar “en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y debo suspender mi actuación en el caso de que se interpusiese demanda o recurso ante los tribunales ordinarios o el propio Tribunal Constitucional”.

El geógrafo Antonio Presas remitió un escrito a la Valedora do Pobo para que la institución que representa Dolores Fernández Galiño medie en la recuperación de los 51 mapas extraviados de Jan Dirk Hilgen. Estos documentos se perdieron durante su estancia en Vila de Cruces, entre 2012 y mayo de 2018. Presas fue el responsable de catalogar fotográficamente todo el material que Hilgen donó a Lalín, y que llegó a la capital dezana en 2008, cuatro años después del fallecimiento del geólogo holandés. La recogida de todo el material para su regreso a Lalín tuvo lugar en mayo de 2018, y en ella participó Presas de forma activa. El material estaba en dos dependencias, el edificio conocido como A Capilla y la escuela número 4. Los mapas extraviados fueron buscados, sin éxito, en estas dos dependencias.