Dende o 6 de agosto ata o 12 de setembro a cultura apertará Galicia cos pés. Serán 14 citas para afondar, entender e coñecer o patrimonio artístico e cultural das provincias. Monumenta, andar con arte é un programa que mestura as rutas de sendeirismo coas experiencias culturais. O Mosteiro de Carboeiro, que será o protagonista dunha das andainas, foi o lugar escollido para a presentación desta iniciativa impulsada pola Xunta de Galicia. Ademais, o programa terá un marcado acento xacobeo, posto que o Camiño de Santiago adquirirá especial relevancia neste proxecto.

“Arredor da experiencia de camiñar e da experiencia do percorrido, como a máis antiga das maneiras de explorar e vivir o territorio”. Así definiu o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, a esencia do programa Monumenta. O mesmo que se centrará nas visitas ao patrimonio monumental e etnográfico, á divulgación dos elementos físicos e ambientais e tratar de equilibrar o lecer coa aprendizaxe. É dicir, a vivir unha experiencia na que o participante poida gozar, sempre cun percorrido a pé, dunha cultura capaz de envolver o ambiente.

Novas artes

Entre as novidades do Monumenta deste ano é preciso salientar a incorporación ou reforzo de determinadas artes como a literatura, a arte contemporánea, o cine, a economía circular, a participación social e o rural. Amais disto, esta nova edición do programa inclúe unha aproximación ao Bierzo leonés. Así, prográmase unha andaina en Congosto do Bierzo co obxectivo de coñecer máis de preto o patrimonio da contorna.

Así mesmo, na presentación desta iniciativa tamén se adiantou que 31 especialistas e divulgadores participarán en Monumenta 2021. Eles serán camiñantes convidados a relatar as historias que se esconden detrás de cada un dos percorridos organizados.

Dende o norte ata o sur

Ademais da andaina polo Bierzo leonés, dentro de Monumenta hai outras trece rutas que percorrerán as catro provincias galegas. En Pontevedra, dúas das andainas programadas chegarán ás comarcas de Deza e Tabeirós-Terra de Montes. Silleda, que acollerá a última ruta do programa, dará a coñecer o seu afamado Mosteiro de Carboeiro, do que partirá a andaina. No que respecta a Cerdedo-Cotobade, o protagonismo recaerá sobre a Vía Mariana luso-galaica, arredor da que se centrará a actividade. A terceira ruta fixada na provincia de Pontevedra será en Ponteareas. Os participantes poderán coñecer máis de preto os cultos, ritos e lendas dos penedos galegos.

Na provincia de Coruña, haberá rutas por Pontedeume, que mostrará o seu centro histórico; por Vimianzo, coa andaina Peregrinas a Compostela; e en Ribeira, con Corrubedo como protagonista.

Na provincia de Lugo celebraranse andainas polo Cebreiro, polo Saviñao, por Ribas de Sil e polo Corgo. Algunhas delas centraranse no Camiño e outras no patrimonio natural, así como noutras peculiaridades históricas. Por último, na provincia de Ourense haberá andainas por Cea, Oímbra e Boborás. Estos dous concellos ofrecerán rutas de senderismo centradas nos Camiños de Santiago que cruzan o seu territorio.