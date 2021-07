¿Esta noche hay una fiesta?

En Matalobos los vecinos quedaron encantados con sus fiestas de San Benito. Las medidas de seguridad estaban meridianamente claras: mascarilla obligatoria, aforo de 300 personas controlado por un profesional, punto de desinfección y guardia de seguridad. Hubo el llamado “carro” de la fiesta, pero fuera del recinto vallado, sin poder acceder a la zona de baile con comida o bebida que exigiese bajar la mascarilla. La pista de baile, amplia, pero los vecinos echaron el resto bailando entre convivientes, de manera que cada casa estaba prácticamente representada por su grupo correspondiente, saliendo de él simplemente para saludar o conversar con los vecinos. De bailar el agarrado con los de fuera, nada de nada.

Hoy será Callobre quien tome la alternativa con sus fiestas en honor a Santa Margarita. El aforo está limitado a 500 personas, porque su campo es más amplio. A las 13.00 habrá misa solemne con sesión vermú a cargo de la Banda de Música Municipal de A Estrada y, por la noche, la verbena arrancará a las 21.00 horas. Media hora por encima de la medianoche, cada mochuelo a su olivo. La parroquia contará hoy con la orquesta Marbella y, mañana, con Satélites, con la jornada matutina amenizada por la Banda Cultural da Estrada.

“Las que se están organizando son las que estaban en la voluntad de las organizaciones antes de esta quinta ola”, apuntó el edil estradense de Festas, Gonzalo Louzao. “Es gente que lleva tiempo trabajando en la organización del programa”, apuntó edil, que reconoce que los rebrotes “metieron miedo” a muchas comisiones y “se echaron para atrás”.

“Esta quinta ola retrajo a un sector cultural como es el de las verbenas porque vino bastante fuerte y ataca a un público que está sin vacunar”, señala Louzao, toda vez que matizó su impresión de que las celebraciones “no iban a ser un problema porque son eventos seguros”. Sin embargo, asumió que existen “eventos paralelos que no se hacen bajo los ojos de la organización” que pueden generar brotes. Reconoció que esta tesitura acarrea una importante presión para agrupaciones de vecinos que únicamente intentan que su tiempo libre sirva para organizar unas fiestas destinadas al disfrute de todos. En este sentido, Louzao reconoció que su departamento apreció que se retrajeron las comisiones, principalmente en cuanto a la organización de verbenas, una cuestión que, al final, viene a dar un nuevo palo a las empresas del sector.

Si en las últimas jornadas Silleda lideraba la incidencia acumulada de COVID-19 en la zona, ahora es también el territorio con más casos activos de la enfermedad: 33, tras sumar cinco el fin de semana. Y todos ellos fueron diagnosticados en los últimos catorce días, lo que dispara su tasa hasta 372 casos por 100.000 habitantes, justo en la víspera de la reunión que el comité clínico celebra todos los martes y en la que se deciden las restricciones que se aplican en los municipios de toda Galicia.

También empeora la situación en Lalín, con 29 enfermos de coronavirus, tres más que el domingo. Además, aumenta su incidencia acumulada hasta 139, tras haberse notificado 28 contagios en catorce jornadas, y la gran mayoría (20) corresponde a la última semana.

A Estrada, en cambio, resta un activo por tercera jornada consecutiva y deja su total en 30. Su incidencia acumulada en 195 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas, período en el que se detectaron 40 positivos en el municipio, nueve en los últimos tres días.

Vila de Cruces vuelve a ocho casos activos, tras bajar uno, la misma cifra de infectados que mantenía Cerdedo-Cotobade. En Agolada había en los últimos días tres personas enfermas de COVID y otras dos en Rodeiro. Dozón y Forcarei siguen libres del virus.

“No fui a ningún sitio en el que me dijesen que no”

A Jesús Janeiro e Isabel Suárez les ha tocado este año ser los funcionistas en las fiestas de San Benito en Matalobos (A Estrada). La parroquia lo hace así siempre. Cada año un matrimonio asume la organización de estas celebraciones. A esta pareja le tocó en pandemia pero, con la experiencia que tienen como integrantes de la comisión de la Festa dos Callos, sacaron pecho y adelante. No estuvieron solos, y saben reconocer y agradecer la ayuda que tuvieron. En el caso de estas celebraciones, Matalobos no tiene una cuota, sino que cada uno da lo que quiere o lo que puede, de manera que unos bajaron su aportación por la crisis sanitaria y otros, en cambio, arrimaron todavía más el hombro. Si cuadrar un presupuesto en tiempos de normalidad no es tarea sencilla, cuando el contexto es tan cambiante, tratar de hacerlo es como hacer encaje de bolillos.

“Dentro de lo que cabe fue fácil, pero cuando llegué al jueves antes de la fiesta y me dijeron que tenía que contratar a dos guardias de seguridad y a un controlador...”, rememora Janeiro. No obstante, asume que desde el Concello se le ayudó mucho –tanto desde el gobierno como desde la oposición– y se le facilitaron las cosas para que Matalobos pudiese disfrutar de sus fiestas en un clima de seguridad.

“Vino un controlador que tiene formación de la Xunta para esto y que trajo una máquina de desinfectar y de ir registrando los aforos”, explica. El campo de la fiesta de Matalobos se delimitó para 300 personas. El sábado contó con la actuación de María do Ceo y el Trío Premium y, el domingo, con la Banda de Música Municipal de A Estrada para la sesión vermú y con la orquesta Galilea para la verbena nocturna. Desde el minuto uno quisieron que fuese esta formación musical, por ser de A Estrada. Son muy conscientes de que las cosas están difíciles para ellos y quisieron, en la medida de lo posible, echarles una mano. El domingo estuvieron cerca de llegar al aforo permitido.

“Quedé muy contento y muy satisfecho de mi parroquia y del comercio de A Estrada, que conmigo se portó de maravilla”, apunta Jesús Janeiro, antes de añadir: “no fui a ningún sitio en el que me dijesen que no”. Quiso también agradecer la colaboración brindada por el Concello, Diputación y Xacobeo. No se olvidó tampoco de sus hijos, que se implicaron con sus padres a la hora de diseñar una fiesta para toda la parroquia. Al César, lo que es del César.

Tras los sustos que conlleva tener que sumar gastos extra al ser unas fiestas especiales, Jesús no tiene queja y respira tranquilo: “Salimos planchados”, bromea.