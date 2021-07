El coordinador de Compromiso, Rafael Cuíña, califica como “impropias de un alcalde” las palabras de José Crespo en las que calificaba de “ señoritangos a las personas residentes en el casco urbano que disienten sobre la idoneidad de celebrar Feiradeza en Arena”.

Considera que “juega a dividir a los vecinos en buenos y malos en función de su opinión y señalando de manera peyorativa y despectiva a todo aquel que legítimamente disinta de la postura oficial” . Añade que es triste volver a los tiempos en los que los lalinenses no pueden opinar, como si de una viñeta de Castelao sobre el caciquismo estuviéramos hablando. “Que hayan vecinos, y deportistas que no compartan la idea del gobierno, no es excusa para faltarles al respeto. Es muy significativo que se reconozca que la medida es una imposición de Crespo, sin comunicación ni consenso con los clubes afectados”. Está a favor de potenciar el certamen ganadero, pero insiste en que el Campo da Feira Novo es el lugar más idóneo.