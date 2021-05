El alcalde de Lalín, José Crespo, descarta retomar la protección del bosque de Casas Vellas mediante el instrumento de Espazo Natural de Interese Local (ENIL) y anuncia que su preservación se articulará mediante una modificación del planeamiento urbanístico para que el monumento natural de Quiroga se expanda hasta el durante años espacio amenazado por el trazado de alta tensión proyectado por Fenosa.

“Al ENIL no estoy dispuesto, una vez que quiso sacarlo adelante el cuatripartito y no dio. No quiero hurgar en una cosa que incide en la propiedad de los vecinos, que significa que el Concello toma el control de esa área en una pseudoexpropiación encubierta”, dijo en una entrevista radiofónica. Recordó el fracaso del anterior gobierno en la tramitación de este procedimiento ante la Xunta, motivo por el que la administración autonómica lo rechazó. Al margen de esta cuestión, indicó que había propietarios en contra del ENIL; el primero el que fue presidente de la plataforma Salvemos Catasós, que pasó de reivindicarlo a posicionarse claramente en sentido contrario. “El que no tiene nada allí no tiene problemas, pero el que dispone de fincas en esa zona es dueño de ellas”. Para el primer edil la protección de Casas Vellas está garantizada con el nuevo proyecto para soterrar la Línea de Alta Tensión, algo que, insiste, negoció con el delegado territorial de Naturgy en Galicia, Julio Gonzalo, desde febrero del año pasado. “No cedí en ningún momento; le dije, si queréis el visto bueno del Concello, pues no queda más remedio que enterrar la línea”. Insistió en que con esta nueva infraestructura Lalín soluciona sus posibles problemas de suministro.

Más coordinación en los proyectos eólicos

Los proyectos eólicos fue el asunto central de la reunión que el primer edil mantuvo con el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones. Crespo Iglesias le trasladó su “preocupación por la descoordinación” que a su juicio existe en estos procedimientos y propone que el ministerio cuente con otras administraciones antes de “sacar cualquier mega parque a exposición pública”. El criterio del mandatario pasa porque el Estado, antes de iniciar estos trámites, contacte con la Xunta evitando así, de ser el caso, que la administración autonómica acabe informando en contra de los complejos energéticos al, por ejemplo, estar fuera del Área de Desenvolvemento Eólico (ADE). En el encuentro entre ambos, en A Coruña, el político lalinense planteó a Miñones que el Ministerio de Transición Ecológica “antes de sacar los proyectos a exposición pública, los que están fuera de ADE, que no lo haga pues la Xunta va a informar en contra y que lo comunique al Concello”. Pone como ejemplo lo acontecido con los de Val do Folgoso y Monte dos Porcallos, en los que la administración local tuvo que ponerse manos a la obra para tratar de frenarlos, gastando tiempo y dinero. “¿Para qué se a a crear una alarma social de un parque que no se va a hacer?”, afirmó. “Al delegado le pedí, porque es gallego y fue alcalde y lo entiende perfectamente, que sería más lógico que hubiese más coordinación entre ministerio y Xunta”. También le expuso Crespo Iglesias que la compañía Greenalia tiene tres proyectos prácticamente en la misma ubicación que, si salen a exposición pública, tendrán idéntico rechazo desde el ayuntamiento que los antes mencionados, a iniciativa de Green Power. Señala, aunque tiene dudas, que lo normal sería que aquellos proyectos rechazados por los concellos o con contestación social no vuelvan a exponerse al público. En este sentido apela a un filtro ministerial para dar trámite a todos los proyectos de las empresas.