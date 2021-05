Hormigas en el cielo

Un ovni. O muchos. Fue lo primero que pensaron quienes en las noches del viernes y el sábado miraron al cielo y descubrieron un reguero de “estrellas” en movimiento. Los amantes de la fotografía trataron de inmortalizar el fenómeno, algo que muchos buscaron sin éxito con ayuda de sus teléfonos móviles. Captar la imagen con cierta nitidez exigía unos niveles de exposición, un pulso y una cámara que la volvía una presa difícil. Sin embargo, vecinos como el cruceño José Ramón Moire lo consiguieron.

Aunque las imágenes son evocadoras de la estela de un cometa, quienes tuvieron ocasión de dejarse sorprender por el firmamento pueden garantizar que no tenía nada que ver. No se semejaba tampoco a una estrella fugaz. Era como si muchos puntos de luz se hubiesen puesto de acuerdo para emprender una peregrinación por la bóveda celeste; como si una sucesión de brillantes hormigas surcasen la oscuridad de la noche. Detrás de estas hileras de luces no existe tanto misterio. No son, ni mucho menos, una caravana de platillos volantes. Se trata de los satélites Starlink de la compañía estadounidense SpaceX. Se trata de una flota de satélites que orbitan la Tierra con el objetivo de proveer de Internet a alta velocidad y bajas latencias a las zonas rurales y países del tercer mundo a bajo coste. El proyecto comenzó en 2015 y consiguió la autorización para ser lanzados al espacio en marzo de 2018.